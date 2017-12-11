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Теханализ: Сбербанк


Рынки
Силуэт
Алексей Гришин
технический аналитик ИФК "Солид"
 

Теханализ: Сбербанк SBER

Растущий тренд 2016 г. дошел до 186 р. Коррекционное снижение к маю 2017 г. приняло форму слегка расширяющегося понижающегося канала. В июне обновили локальный минимум в рамках этой модели. Практически сразу начались агрессивные покупки. Бумага вышла из падающего канала и дошла до 200 р. После недолгой паузы этот уровень мощно пробили. До конца года цена консолидировалась в форме вымпела в районе 220 - 230 р. Фигуру раскрыли вверх. Вчера обновили исторический максимум. Если быкам не удастся развить рост, то в районе 220 р. опять может появиться поддержка.

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График

Растущий трендовый канал начал формироваться в середине июня прошлого года. В октябре цена подошла к 200 р. Уровень сразу не прошли, но откатов сделать тоже не дали – неплохой намек на желание двигать бумагу выше. Резкий пробой в ноябре с выходом до 230 р. И опять бумаге не дали скорректироваться. Только в этот раз консолидация проходила в форме вымпела. С начала этого года фигура раскрывается вверх. Технически, просматривается запас хода вверх до 250 – 260 р. Однако, в плане продолжения роста, не очень хорошо выглядит шип на последнем баре. Как вариант – попытка перейти в консолидацию.

График
График

После резкого выхода вверх из консолидации ноября – декабря открывать какие-либо позиции нецелесообразно. Лучше подождать перехода роста в следующую консолидацию или же ждать подтверждения шипа – как возможного предвестника коррекции.

Торговая идея: Московская биржа MOEX

Продолжим рассматривать акции Московской Биржи из предыдущего обзора. В нем говорилось: «К третьей декаде декабря цена пришла на уровень 108 р. Поддержка в этой зоне наблюдалась осенью 2016 г. Но тогда цена три раза коснулась уровня и быстро отскочила.… На поддержке 108 р. можно видеть давление продавцов. С конца декабря бумагу не выпускают выше 110 р. и постоянно прижимают к поддержке... Текущая консолидация по форме напоминает прямоугольник с возможным разрешением вниз, как фигура продолжения предшествующего движения». На прошлых торгах быки удержали бумагу в рамках бокового диапазона, прорвав вверх наклонное сопротивление первых трех торговых дней этого года. К концу торгов медведям удалось отжать цену от верхней границы боковика к середине диапазона. Но вчерашним движением быки показали, что у них тоже есть силы, и бумага вполне может выйти из боковика вверх. Предлагаемый план составлен из расчета этого сценария. Мы  не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 111,11 р.,

2. Тейк-профит:  зона 119 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс:  107,4 р. 

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 108 р.

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