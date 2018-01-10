Рынки сохранят уверенность на фоне сильной динамики нефтяных котировок

Сегодня президент Владимир Путин может открыть свой предвыборный штаб – до выборов остается чуть более двух месяцев.

Алроса: отказ Роснефти от аукциона по газовым активам – потенциально негативно. Мы считаем Роснефть основным претендентом на газовые активы Алросы, продажа которых в полной или значительной мере отражена в капитализации компании на данный момент. Таким образом, если продажа активов не состоится, акции Алросы могут снизиться в цене по меньшей мере на 5%.

Globaltruck: отмена ограничений движения в весенний период – позитивно. Новость должна поддержать интерес инвесторов к акциям Globaltruck.

Ж/д грузоперевозки: увеличение грузооборота РЖД в 2017 г. на 6.6% – позитивно. Динамика показателей выглядят позитивно, по крайнем мере косвенно – для ж/д операторов, таких как Globaltrans.