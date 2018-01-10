Рынок акций РФ и рубль продолжат в среду рост на нефти по $69

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,2-0,4% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2230-2235, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2220, 2200, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2240 и 2250, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов не исключены дальнейшие попытки повышения индекса Мосбиржи в диапазон 2240-2250. Этому способствует утреннее обновление долгосрочных максимумов фьючерсами на нефть обоих ключевых сортов", - добавил он.

Новые максимумы нефтяных цен окажут поддержку рублю в начале сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 56,4-57,6 рубля, для европейской валюты - 67,3-68,7 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов обновили исторические высоты, поднявшись на 0,1-0,4% на фоне заявлений американских ритейлеров о сильном росте сопоставимых магазинных продаж на рождественских и новогодних каникулах. Также они улучшили прогнозы выручки за четвертый квартал.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,1%. Фьючерсы на фондовые индексы США менялись разнонаправленно в пределах 0,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1927 доллара против 1,1936 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию торгов вторника вырос по индексам, отыгрывая дорогую нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,81% - до 2225,39 пункта, индекс РТС - на 0,76%, до 1229,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,01 рубля - до 57 рублей, евро снизился на 0,69 рубля, до 67,98 рубля.