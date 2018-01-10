На аукционах ОФЗ участники рынка могут проявить интерес к обоим размещениям

Интерес покупателей был почти равномерно распределен между средним и дальним участками суверенной кривой, вследствие чего снижение доходностей составило 1-3 бп. Исключение составили бумаги с погашением через 5 лет, где развернулась борьба за отметку доходности в 7.0%, но закрытие все же прошло в пользу оптимистов.

Минфин решил воспользоваться обстановкой и открыть счет аукционам по размещению ОФЗ предложением двух серий по 20 млрд руб. каждая: со сроком погашения через 4 года (25083) и 10 лет (26212). Реакция рынка на сообщение о выборе аукционных бумаг фактически отсутствовала, что позволяет рассчитывать на интерес со стороны участников рынка к обоим размещениям. В качестве ориентиров доходности для «короткого» выпуска мы видим уровни 6.73-6.74%, а для «длинного» - 7.46-7.47%, что предполагает минимальную премию 1-2 бп к уровням вчерашнего закрытия.



