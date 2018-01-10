Денежный рынок: однодневный валютный своп остается под давлением

Во второй половине дня ставка опустилась до нуля, и в итоге в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 1.5 млрд долл. (из предложенных 2.0 млрд долл.). В то же время банкам необходимо было погасить задолженность в размере 4.5 трлн долл., привлеченных в конце года в рамках свопа с ЦБ, объем которого регулятор увеличил с целью снижения давления на стоимость долларового фондирования. Ближе к вечеру ситуация несколько улучшилась; в результате средневзвешенная ставка составила 5.79%, а закрытие произошло на отметке 5.22%. Кривая NDF открылась на уровнях конца года, в том числе ставки на срок больше одного месяца торговались в диапазоне 6.7–6.8%. Ставки кросс-валютных и процентных свопов также остались на уровнях конца декабря.

Снижение ставок на рынке свопов в значительной степени стало результатом избыточного объема рублевой ликвидности в системе. Средняя стоимость рублевого репо под залог ОФЗ составила 6.2–6.3%, снизившись в связи с окончанием очередного периода усреднения резервов (вчера был последний день). В течение этого периода банки поддерживали баланс своих корсчетов в ЦБ выше 2.0 трлн руб. при нормативе примерно в 1.9 трлн руб. Свободные резервы направились на денежный рынок, в результате чего ставки снизились, несмотря на два депозитных аукциона, проведенных вчера Банком России.

На аукционе однодневных депозитов тонкой настройки при лимите в 1.75 трлн руб. заявок от банков поступило на 1.56 трлн руб., которые были размещены в полном объеме по средневзвешенной ставке 7.60%. На недельном аукционе банки предложили к размещению 1.77 трлн руб. (при лимите 2.79 трлн руб.); средневзвешенная ставка составила 7.72%. В свою очередь Федеральное казначейство на сегодня запланировало аукцион 35-дневных депозитов на сумму 50 млрд руб., а завтра предложит к размещению 500 млрд долл. на срок 12 дней по минимальной ставке 1.4%.