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На горизонте января доминируют факторы, способные оказать позитивное влияние на рубль


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Доллар продолжает отыгрывать потери прошлой недели, вернувшись ниже отметки 1.195.

Поддержку доллару оказывает возросшая вероятность повышения ставок ФРС на мартовском заседании. В настоящее время она составляет 82%, в то время как в начале года она оставалась ниже 70%. На европейскую валюту также оказывают давление политические факторы: продолжающиеся переговоры по формированию коалиционного правительства в Германии, несмотря на то, что с даты выборов прошло уже более 100 дней. В первом квартале к негативным политическим факторам для евро также относятся приближающиеся выборы в Италии, где лидирующие позиции занимает партия евроскептиков «Пять звезд» (уровень поддержки около 28% по опросам). Краткосрочные ориентиры по паре EURUSD 1.19-1.20.

Рубль остается вблизи максимумов с сентября 2017 года на фоне приближения нефти к психологической отметке 70 USD/bbl. На горизонте января доминируют факторы, способные оказать скорее позитивное влияние на российскую валюту. В первую очередь это сохранение позитивного настроя в отношении валют развивающихся стран, традиционно сильный счет текущих операций в России в первом квартале, высокие цены на нефть. Кроме того, в преддверии публикации в конце января отчета США о потенциальных эффектах распространения санкций на российский суверенный долг, может возникнуть повышенный спрос на российские активы со стороны нерезидентов, желающих успеть зайти в российские активы до решения о санкциях. Высокий объем предложения ОФЗ (450 млрд. руб. в первом квартале) формирует условия для притока капитала по данному каналу.

Со следующей недели возможно умеренное ослабление рубля с текущих весьма крепких значений в связи с возобновлением покупок валюты Минфином, не проводившихся на праздничной и текущей неделях. Объемы покупок должны стать известны завтра. Дополнительным риском для рубля может стать возможное коррекционное движение на рынке нефти после решения Трампа о санкциях в отношении Ирана. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 56.5-57.5.

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