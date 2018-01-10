Снижение запасов нефти на 5 млн баррелей добавит оптимизма инвесторам США

S&P500 (+0,13%) продолжил серию из шести рекордных закрытий с начала года на фоне оптимизма инвесторов перед наступающим сезоном отчетности и благодаря надежде на ослабление напряженности вокруг Северной Кореи.

Курс доллара продолжил рост по отношению к основным валютам за исключением иены. К евро он укрепился с 1,1968 до 1,1934.

Вычислительная платформа с элементами искусственного интеллекта от Nvidia (NVDA, NASDAQ) станет основой роботизированного автопарка крупнейшего в мире сервиса аренды машин с водителем Uber. Масштабное тестирование начнется уже в текущем квартале и значительно ускорит запуск коммерческих сервисов автомобилей-роботов. Nvidia с 2012 года вложила в разработки около $8 млрд, включая траты на создание систем машинного интеллекта. Причем $2 млрд потрачены непосредственно на платформу для автоматического вождения, которую можно интегрировать в современный автомобиль. Столь значительные инвестиции указывают на то, что руководство Nvidia ожидает быстрой коммерциализации технологий автоматического вождения. В настоящее время у Nvidia уже есть 25 партнеров — потенциальных заказчиков, в том числе Uber.

После рекордной серии фондовые индексы США чуть сбавили темп, однако продолжили развивать восходящий тренд. Считаем, что это обусловлено позитивными ожиданиями, связанными с сезоном отчетности, который начнется 12 января. Индекс страха VIX вырос с 3 января с 8,95 до вчерашних 10,08 пункта, что говорит о возвращении инвесторов на рынок. О том же свидетельствует и объем торгуемых акций, который практически вернулся к среднему за три месяца.

Среди статданных отметим отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который выйдет в 18:30 по мск. Мы прогнозируем снижение запасов сырья на 5 млн баррелей, что вызовет положительную реакцию инвесторов и, возможно, будет способствовать преодолению котировками Brent психологически значимой отметки $70 за баррель. Индекс S&P500 к окончанию торговой основной сессии прибавит 0,25–0,4%.