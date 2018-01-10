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Теханализ: МОЭСК


Рынки
Павел Чичканов
Павел Чичканов
управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Акции компании МОЭСК начали 2013 год стремительным ростом, но продлился он очень недолго.

К середине 2013 года акции упали до 1,2 рубля за акцию, и до конца года находились вблизи этой отметки. В первом квартале 2014 года акции продолжили снижаться, и мы наблюдали 1 рубль за акцию. После резкого снижения акции отскочили до привычных 1,2 рубля. До конца 2014 года акции так и продолжали двигаться в диапазоне 1 – 1,2 рубля за акцию. Следующий 2015 год также стал для бумаги негативным. Котировки снижались даже ниже 0,8. На конец года мы увидели минимальные цены по данному эмитенту. Последней квартал уходящего года и первый квартал нового 2016 года сформировали хорошую базу для среднесрочных инвесторов. На уровне 0,8 рублей за акцию были видны значительные покупки и акции смогли пойти вверх, пробить нисходящий тренд, и даже закрепиться выше него. После всех этих событий началась боковая динамика, которую мы наблюдаем и сейчас.

График
График

При более тщательном рассмотрении последнего года можно выделить сильные зоны. С февраля по май 2017 года сформировался четкий треугольник (фигура технического анализа). Снизу была поддержка в 0,95 рублей за акцию и пробитие этого уровня означало дальнейшие снижение до новых минимум. После сильного импульсного движения вниз акции достигли отметки в 0,8 рублей. По 0,8 была сформирована база для движения вверх. Рынок смог впоследствии подрасти до предыдущего уровня поддержки, который уже стал выступать линией сопротивления. На этот раз данному эмитенту не удалось пробить значимый уровень, и акция вернулась к 0,8.

Сейчас котировки находятся в середине сложившегося бокового диапазона, и сильных значимых сигналов для пробития его нет. Поэтому на данный момент, с технической точки зрения, этот эмитент не очень интересен для инвестирования и добавления в свой инвестиционный портфель.  

График
График

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