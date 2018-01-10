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Финансовый сектор удержит рынок РФ от падения, ориентир по индексу Мосбиржи - 2220-2240 п


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Пара USD/RUB сегодня торгуется ниже отметки 57. Основным поводом для этого стал рост цены на нефть выше $69.

Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США, которые могли снизиться на 4,1 млн баррелей. Из-за холодов на севере США и в Европе потребление топлива растет и цены на него повышаются. Эта ситуация может сохраниться еще одну-две недели. Я не исключаю, что цена на нефть на этом фоне в ближайшие дни может достичь психологически значимой отметки $70 за баррель, а курс USD/RUB опустится до 56. 

Фондовый рынок сегодня слабо корректируется после роста накануне, это можно объяснить техническими факторами. При этом бумаги нефтегазового сектора также торгуются на отрицательной территории. Лидерами снижения являются акции Аэрофлота, несмотря на ожидания увеличения пассажиропотока в январе не менее чем на 10% в годовом выражении. Компания сейчас испытывает некоторые проблемы на маршрутах в США, что, по моему мнению, не окажет заметного влияния на ее финансовые результаты. Пассажиропоток в США у Аэрофлота составляет менее 15% от всего международного трафика. 

Новость об отказе Роснефти от борьбы за активы Алросы не наделала много шума на рынке, хотя это уже не первый случай, когда компания отказывается от покупки из-за того, что, по ее мнению, цена не соответствует качеству. Сейчас газодобывающие компании продаются дешевле, чем несколько лет назад, начальная цена в данном случае — 30 млрд руб. На мой взгляд, аукцион все же состоится, но при отсутствии Роснефти премия к начальной цене вряд ли превысит 10%. Для Алросы отказ Роснефти слабонегативное событие, но на котировки почти оно не влияет, так как более важным является вопрос судьбы закрытого рудника Мир, на который приходилось 12% добычи компании.

Ожидаю, что до конца дня рынок сохранит слабую динамику. Ориентируюсь на диапазон 2220–2240 п. по индексу Мосбиржи. Вниз рынок не даст утянуть положительная динамика ряда бумаг финансового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 56,80–57,10.

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