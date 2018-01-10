Как Intel Иванович поссорился с Micron Никифоровичем

По крайней мере вчерашние торги оставили именно такое впечатление. Начали мы вчера как всегда за здравие. Индексы улетели c самого начала основной торговой сессии вверх на 0,5% и даже более (индекс Dow Jones). И умеренно повышательный тренд сохранялся вплоть до 22-00 мск. Однако в последние 2 часа торгов по рынку прокатилась достаточно мощная волна фиксации прибыли. Коснулось это прежде всего акций, которые показывали в предыдущие дни максимальный рост - например, такие как Applied Materials (AMAT, -1,90%) и Advanced Micro Devices (AMD, -3,75%) в технологическом секторе или же Freeport McMoRan (FCX, -4,49%) - в сырьевом. Фиксация прибыли хоть и была явно выборочной, но сам ее факт не прошел незамеченным. Настроение на рынке тут же «скисло». Стали говорить, что пора бы и остановиться, указывая при этом на рост доходностей казначейских облигаций США, где 10-летние трежери уверенно пробили вчера важную психологическую отметку в 2,5%.

Вот кто вчера порадовал нас, так это биотехнологический сектор. Хотя это и было достаточно прогнозируемо, но все же рост, допустим, акций одного из лидеров этого сектора - компании Gilead Sciences (GILD) почти на 5%, стал для многих инвесторов приятной неожиданностью. В среднем же акции компаний, работающих в секторе медицины и здравоохранения, подняли свою капитализацию на 0,9%.

Чуть хуже, но тоже очень даже неплохо шли дела в промышленном секторе. Очень сильны компании военно-промышленного сектора, возглавляемые Boeing (BA, +2,67%), чьи акции, кажется, улетают уже вообще в открытый космос. Последний раз более-менее приличная коррекция у этих акций была в мае прошлого года. Но с тех пор акции выросли уже более чем на 80% и пока, как мы видим, останавливаться на достигнутом не хотят. А надо бы!

Ну, и отдельная «песня» вчерашнего дня - это одновременное падение акций ведущих компаний технологического сектора - компаний Intel Corporation (INTC) и Micron Technology (MU) на 2,5% и 5,66% соответственно. Эти два падения связаны между собой и были вызваны, во-первых, сообщением о том, что эти две компании прекратят сотрудничество в разработке микрочипов после завершения проекта по созданию микрочипа версии 3D NAND и, во-вторых, крайне неудачным выступлением финансового директора Micron Энди Мэддока в рамках выставки CES (Consumer Electronics Show), которая проходит на этой неделе в Лас-Вегасе. Может, это, конечно, вовсе и не ссора, но последствия, как мы видим, хотя бы чисто локально, весьма плачевны для обеих компаний. Короче, почти как у Гоголя, Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем…

Ожидания рынка 10 января

Ждали остановки роста еще вчера. Не дождались… Вот теперь ждем этого же сегодня. Но если вчера остановка должна была быть чисто по техническим причинам и фактически без фундаментальных поводов, то сегодня такой фундаментальный повод что называется «сыскался». Это резкий рост доходностей казначейских облигаций США. Главным «закошмаривателем» стал знаменитый ветеран рынка бондов Билл Гросс, который вчера публично объявил о начале медвежьего рынка. И его слова были услышаны. По крайней мере вчера.

Да и сегодня в первой половине дня настроение на рынках - умеренно негативное. Пожалуй, только нефть «пышет здоровьем». Вчера котировки черного золота выросли более чем на 2%. А уже после окончания торгов, когда Американский институт нефти огласил свой прогноз по запасам, которые должны сократиться на рекордные 11 млн баррелей, нефть выросла еще почти на 1%. Так ли это на самом деле, мы узнаем сегодня в 18-30 мск, когда появятся официальные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Однако, судя по всему, позитив на рынке нефти сегодня будет проигнорирован всеми остальными за исключением, пожалуй, только акций нефтяных компаний.

Если азиатские рынки еще держатся и мы наблюдаем там смешанную динамику, то вот торги на европейских фондовых рынках в первой половине дня проходят преимущественно в красной зоне со снижением основных индексов от 0,1% по Eurostoxx до почти -0,4% по DAX-30. В красной зоне стоят и фьючерсы на основные американские индексы, теряя пока в пределах 0,2% - 0,3%. Так что, учитывая общий настрой, сегодня можно ожидать распродажу по всему фронту бумаг (кроме нефтянки) со снижением где-то на 0,5%. Panic sell, конечно же, ожидать не стоит, и сегодняшнее снижение пока можно расценивать как чисто техническую остановку в ожидании дальнейшего роста. А вот будет ли это рост, покажет нам реакция рынка на стартующий послезавтра новый сезон отчетности.