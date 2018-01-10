Российские индексы во второй половине торгов могут попытаться вернуться к росту

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 0,14% - до 2222,33 пункта, а индекс РТС упал на 0,02% - до 1228,28 пункта. Рубль при этом ослаб к евро после роста накануне и почти не изменился против доллара. Цены на нефть держатся в плюсе.

Среди лидеров роста можно отметить привилегированные акции “Башнефти” (+3,56%) а также бумаги “Мосбиржи” (+2,79%). Наибольшее снижение можно наблюдать по привилегированным акциям “Мечела” (-2,79%) и котировкам “Полюса” (-1,71%).

Акции “Мосбиржи” вышли из бокового диапазона и стремятся наверх, к средней полосе Боллинджера дневного графика (район 113 руб). Объемы торгов по бумагам, однако, пока не превышают вчерашних. Открывать “длинные” позиции в расчете на рост ближе к 123 руб стоит лишь при закреплении как минимум выше 113,5 руб.

График

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Внешние факторы

Внешний фон к середине дня неоднозначен. Нефтяные котировки растут на 0,6-0,9%, ожидая официального отчета по запасам от Минэнерго позже в среду.

Торги в Азии завершились преимущественно снижением основных индексов. Торги в Европе также проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,5% в рамках коррекции после нескольких дней роста. Опубликованные ранее данные показали замедление темпов роста промышленного производства Великобритании в ноябре в годовом исчислении с 4,3% до 2,5% (ожидалось +1,8%).

Фьючерс на индекс S&P500 к середине торгов в РФ теряет примерно 0,4%. Судя по всему, торги в США также могут начаться с коррекционных настроений.

Из макроэкономической статистики позже стоит обратить внимание на индекс потребительских цен России (16.00 мск) и отчет Минэнерго США по запасам и нефтедобыче (18.30 мск).

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС на дневных графиках по-прежнему находятся в зонах перекупленности. Однако на часовых графиках перекупленность уже снята, что может позволить “быкам” в случае благоприятного внешнего фона возобновить покупки.

Рубль в среду ослабевает по отношению к доллару и евро. Снижение против евро более заметно, однако, его можно назвать коррекционным после уверенного роста накануне, который европейская валюта пока не смогла отыграть. Для пары доллар/рубль основной поддержкой сейчас выступает 56,70 руб – преодоление этого уровня означало бы возврат к минимумам с июня прошлого года. Для пары евро/рубль аналогичный уровень расположен около 67 руб.

Российские индексы во второй половине торгов могут попытаться вернуться к росту, но лишь в случае сохранения поддержки со стороны нефтяных цен. Предпосылок для ускорения падения рубля пока также не наблюдается.