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Где ловить биткоин, если не устоит уровень $13 тысяч?


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Около 80% трейдеров и инвесторов избегают коротких позиций, торгуя по тренду и подкупая криптовалюту во время технических коррекций.

Хорошая торговая тактика на «бычьем» рынке, потому что монеты неограниченны по росту и показывают доходность от 2-х икс до 16-ти икс. Подход к ней скоро изменится, когда «бычья» фаза сменится длительной «медвежьей» фазой. 

Глобальные тренды зародились в 2017 году, поэтому нельзя ответить на вопрос, когда начнется «медвежья» фаза. В этом обзоре я предлагаю рассмотреть расчетные уровни для подбора биткоина, если не устоит уровень $13 тыс. и цена выйдет из канала «С-С».

Для расчета уровней я использовал каналы и инструменты: «коррекция по Фибоначчи» и «расширение Фибоначчи, основанное на тренде». Перед тем как искать уровни, построил канал «B-B».

Если цена опустится ниже $13 тыс. или выйдет из канала C-C, то рекомендую для покупки биткоина рассмотреть зону $8061-8917. А теперь по порядку.

(1) $11572 – уровень 61,8% от вектора «1» (нисходящая волна с $19891 до $10700). Дубликат линии приложил к вершине $17252. На линии сделал разметку фибо-уровней, которые получил с помощью инструмента «расширение Фибоначчи». 

$11440 – 27,2% от канала «C-C». Расчетные точки показал дугой. 

(2) $8917 – 27,2% от восходящего движения с $10700 до $17252 (максимум 06.01.18). Тут расчет велся от точки пробоя минимума $10700 от 22 декабря. 

(3) $8917 – 27,2% от нисходящего движения с $19891 до $10700 с точкой пробоя уровня 10700. 

(4) $8061 – уровень 100% от вектора «1». Вектор «2» равен вектору «1».  

Трендовая линия TR1 проходит через уровень $8000. Как видим, в районе $8000-8300 больше скопление уровней.  Около TR1 и нужно подбирать биткоин. 

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