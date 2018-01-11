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Рубль поддерживается высоким спросом на ОФЗ


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 10 января, торги по рублю завершились снижением по курсу рубля. Курс доллара повысился на 0,07%, до 57,03 руб., курс евро – на 1,01%, до 68,24 руб.

На фоне дорожающей нефти рубль на открытии обновил максимумы против иностранных валют, после чего сдал им позиции. Курс доллара снизился до 56,76 руб., курс евро – до 67,74 руб. Резкое ослабление рубля против единой валюты последовало после сообщения Bloomberg о том, что Китай планирует уменьшить или приостановить покупки американских облигаций. 

Волатильность подскочила из-за того, что Китай является крупнейший держателем долга США. По последним данным Департамента казначейства США, Китай держит американских облигаций на сумму $1,189 трлн. На этих новостях курс доллара восстановился до 57,10 руб., курс евро – до 68,50 руб.  Тенденция ослабления доллара дальнейшего развития не получила. На американской сессии он отыграл у основных валют большую часть потерь. Курс доллара закрылся на уровне 57,03 руб., курс евро – 68,24 руб.

Рубль поддерживается высоким спросом на ОФЗ. По итогам вчерашних торгов индекс RGBI вырос на 0,18%, до 142,33. Здесь необходимо напомнить, что вчера провалился один аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ. Вместо 20 млрд руб. ведомство получило 18,2 млрд руб. Серьезный звоночек, хотя рынок его проигнорировал. Для пары евро/рубль предпочтительней рост до 68,60 руб., чем снижение.

Пара доллар/рубль три дня торгуется в диапазоне 56,75-57,20 руб. Сегодня стоит ожидать выхода из канала. Если цена на нефть начнет коррекционное движение и упадет ниже $68,72, то стоит ожидать выхода курса доллара вверх к уровню 57,43 руб.

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