Российский рынок перекуплен

С начала января рублевый индекс МосБиржи вырос на 5,6%, что на фоне низкой ликвидности прошлой недели и неспешного возвращения основной доли инвесторов на этой неделе смотрится избыточным подъемом.

Естественно, что пока работает основной драйвер (внешний позитив), глубокой рыночной коррекции не случится. В российском сегменте индексы тащат вперед бумаги-локомотивы. Ранее это были акции «Сбербанка» (пик этой недели 243,76 руб.), сейчас – «Газпрома» (максимумы 11 месяцев), «МосБиржи» и «Северстали». Однако, чем выше продвигается индекс МосБиржи, тем меньше желающих запрыгнуть в этот тяжеловесный поезд.

Техническая сторона торгов показывает, что ближайшей областью покупательских интересов выступает отметка 2240 пунктов. Сейчас рынок стоит несколько ниже, но при наличии повода дотянуться до цели способен в течение пары дней. Исторический пик по рублевому индикатору находится на 2293,99 пунктов.

Если же новых поводов покупать не появится, индекс МосБиржи стабилизируется в диапазоне 2220-2230 пунктов. После непродолжительного топтания на месте первой целью отката вниз будет отметка 2180 пунктов.