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Рубль: после внутридневной волатильности в итоге - без изменений


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В самом начале вчерашней сессии рубль укрепился до 56.75 относительно доллара, однако в условиях почти исчезнувшей поддержки со стороны нерезидентов продолжить ралли ему не удалось.

Нефтяные котировки, на внутридневном максимуме достигшие 69.4 долл./барр. на фоне в целом позитивной статистики из США (Минэнерго сообщило о дальнейшем сокращении коммерческих запасов нефти в стране и снижении добычи), вечером вернулись к предыдущим уровням, и по итогам сессии цена Brent составила 69.05 долл./барр. (+0.3%). Спрос иностранных инвесторов на ОФЗ, во вторник послуживший одним из ключевых факторов поддержки рубля, также снизился. В результате рубль отступил назад с утренних значений, к середине дня достигнув 57.0. Остаток сессии российский валютный рынок провел спокойно, и в итоге рубль опять закрылся на уровне предыдущего дня (57.02). Торговая активность постепенно восстанавливается: оборот торгов в паре доллар/рубль на ММВБ вчера составил 4.3 млрд долл.

Валюты других развивающихся стран торговались разнонаправленно: наиболее слабый результат показали южноафриканский ранд и турецкая лира, под давлением внутренних факторов потерявшие соответственно 0.8% и 0.7%, в то время как бразильский реал укрепился на 0.4%.

Между тем, в соответствии с пресс-релизом от 5 декабря, в прошлом месяце операции по покупке валюты на открытом рынке Минфин прекратил 28 декабря. Согласно отчету Банка России о факторах, влияющих на уровень ликвидности, в числе которых упоминается ежедневная покупка валюты Минфином, 29 декабря такие операции уже не проводились. Вероятно, в январе ситуация также не изменилась, исходя из предыдущего опыта, когда Минфин не выходил на рынок до публикации пресс-релиза, содержащего оценку дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. В 2017 г. такая информация публиковалась на третий рабочий день каждого месяца, который на этот раз, с учетом только что завершившихся праздников, выпадает на сегодня.

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