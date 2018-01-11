Условия аукциона по продаже газовых активов "Алросы" будут проверены ФАС

Регулятор оценит обязательный депозит в 21 млрд руб. ($370 млн) и другие условия, поскольку они, на взгляд ФАС, могут ограничивать конкуренцию. Напомним, что АЛРОСА планирует продать свои газовые активы, минимальная цена установлена на уровне 30 млрд руб. ($520 млн), и компания попросила участников перевести обязательный депозит в среду.

Наше мнение. Новость вторника - когда Роснефть отозвала свое заявление на участие в аукционе - получила продолжение с неприятным оттенком. Роснефть, будучи крупной государственной компанией, имеет большое влияние (вспомним недавнее дело с Системой), а значит, на наш взгляд, существует вероятность, что аукцион будет отсрочен, а условия его изменены (например, будет снижен размер депозита).

Такое развитие событий станет негативным для акций АЛРОСА, поскольку рынок ожидает, что активы будут проданы уже скоро и будет выплачен специальный дивиденд 5,3%.