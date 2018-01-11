ОФЗ: смешанные результаты аукционов

Еще до объявления результатов первого аукциона доходности облигаций с фиксированным купоном снизились на 2–3 бп. Спрос на ОФЗ-25083 превысил предложение в 3.5 раза, и выпуск был размещен в полном объеме (20 млрд руб.) без какой-либо премии. Стоит отметить, что с тех пор, как в середине декабря ЦБ неожиданно снизил ставку на 50 бп, спрос на среднесрочные выпуски был довольно высоким, что привело к быстрому увеличению наклона суверенной кривой. Мы полагаем, что высокий спрос на ОФЗ-25083 был обусловлен в основном закрытием коротких позиций дилерами.

В длинных выпусках потоки были более сбалансированными, поскольку помимо покупок зарубежными инвесторами наблюдались и довольно активные продажи со стороны локальных игроков. На это фоне спрос на ОФЗ-26212 составил всего 19.7 млрд руб. при объеме предложения в 20 млрд руб. Ставка отсечения (YTM 7.48%) была установлена на 3–4 бп выше уровня вторичного рынка, и в результате объем размещения составил 18 млрд руб. Настроения на рынке ухудшились, и во второй половине дня в длинных выпусках преобладали продажи, из-за чего их доходности выросли на 1–2 бп.

Ближе к вечеру короткие и среднесрочные выпуски также немного прибавили в доходности, вернувшись преимущественно к уровням вторника. ОФЗ-26205 (YTM 6.67%) опередил рынок, опустившись в доходности на 5 бп. Флоутеры подешевели на 0.1–0.2 пп, тогда как индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылся без изменений. Вследствие умеренного роста доходностей казначейских облигаций США суверенные бумаги других развивающихся стран выросли в доходности в среднем на 2–4 бп.