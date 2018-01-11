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Объявление объема покупок валюты Минфином не должно оказать существенного давления на рубль


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Доллар вчера оказался под давлением на фоне новостей из Китая о возможном замедлении или приостановлении покупок казначейских облигаций США (Treseries).

Китай является крупнейшим держателем данных бумаг. Его доля среди прочих иностранных держателей Treseriesсоставляет около 20%. Появление новости привело к скачку доходностей 10-летних бумаг до 2.59% (максимальное значение с марта 2017 года) и к ослаблению доллара до отметки выше 1.20. Впоследствии пара вернулась в район отметки 1.193. Сегодня (в 13:00 по Москве) основным событием для рынка будет публикация протокола декабрьского заседания ЕЦБ. В свете недавних комментариев от представителей ЕЦБ о вероятном прекращении программы покупки активов в октябре 2018 года наличие в протоколе каких-либо подтверждений данного сценария окажет поддержку евро. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.187-1.20.

Рубль остается на крепких уровнях на фоне высоких цен на нефть и сохранения позитивного настроя в отношении валют развивающихся стран. Сегодня ключевым событием для российского валютного рынка станет объявление объема покупок валюты Минфином (в 12:00 по Москве) на ближайший месяц в рамках исполнения бюджетного правила. Мы ожидаем, что объем увеличится до 210 млрд. руб. с 204 млрд. руб. в декабре (консенсус прогноз 242 млрд. руб.). Декабрьские объемы покупок валюты были весьма высоки относительно значений предыдущих месяцев, тем не менее, рубль чувствовал себя в декабре весьма комфортно, двигаясь в тренде прочих валют развивающихся рынков. В этой связи мы не ожидаем существенного давления на рубль по факту публикации сообщения Минфина сегодня. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 56.5-57.5.

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