FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дерегуляция финансового сектора США началась - S&P500 закроет сессию на уровне 2755 п


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили торги 10 января в минусе. S&P500 (-0,11%) и NASDAQ Composite (-0,14%) показали снижение впервые в этом году.

В центре внимания инвесторов оказалось повышение доходности десятилетних облигаций на фоне новостей о планах Китая отказаться от покупки американского долга. Также давление на рынок оказало сообщение о том, что власти Канады готовы к выходу США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA)

Курс доллара на этом фоне продолжил снижение и по отношению к евро и опустился с 1,1937 до 1,1958 от.

Всемирный банк представил новый прогноз по глобальной экономике на текущий год. По мнению аналитиков ВБ, мировой ВВП ускорит рост до 3,1%. Основанием для позитивного прогноза стал более сильный, чем предполагалось, соответствующий результат за 2017 год. Лидером роста за ушедший год, безусловно, стали США. Считаем, что американский ВВП в 2018-м обгонит по темпам роста среднемировой показатель и прибавит 3,5%, поскольку практически все действия Дональда Трампа ориентированы на поддержку бизнеса, который улучшает состояние экономики. 

Небольшая фиксация прибыли произошла из-за разговоров о выходе США из торгового соглашения NAFTA. Мы полагаем, что это лишь временный откат перед сильным ростом во время сезона отчетов. После каникул администрация Белого дома ведет работу в нескольких направлениях по выполнению предвыборных обещаний президента. Одним из них стала дерегуляция финансового рынка. Она должна выразиться в изменении законодательного акта 1977 года о реинвестировании, который не позволяет выдавать кредиты бедному населению. Если этот закон упростят, то банки получат новый сегмент клиентов с низким достатком без кредитной истории. На фоне растущих зарплат и низкой безработицы это не окажет негативного эффекта, а, напротив, обеспечит дополнительный драйвер роста финансовому сектору. Считаем, что XLF окажется в лидерах сегодняшнего роста и его движение вверх продолжится до конца недели. 

В 16:30 по мск выйдут еженедельные данные по динамике заявок на пособие по безработице, прогнозируем, что результат будет ниже среднерыночных ожиданий и составит 240 тыс. Это придает мощный позитивный импульс как XLF, так и рынку в целом. В это же время будет опубликована статистика по индексу цен производителей. Ожидается его изменение на 0,2% месяц к месяцу, это будет нейтрально для динамики на фондовых площадках. S&P500 в течение дня не продемонстрирует выраженной динамики, расти в его составе будет только финансовый сектор, индекс завершит сессию на уровне 2755 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ