FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

По итогам 2018 года инфляция в РФ составит около 5%


Рынки
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин
аналитик компании "ВТБ Капитал"
 
Росстат подтвердил предварительную оценку годовой инфляции по итогам 2017 г. (2.5%) и месячной инфляции за декабрь (0.4%). Годовой ИПЦ в декабре остался на уровне ноября.

Таким образом, с середины 2017 г. текущая инфляция держится на уровнях, которые с исторической точки зрения считаются атипичными. Вместе с тем следует обратить внимание на достаточно ограниченные признаки снижения инфляционной волатильности. Волатильность может постепенно снизиться только в условиях улучшения структуры потребительской корзины. Учитывая неустойчивость инфляционных трендов и опираясь на наши прогнозы потребительского спроса и развития внешней ситуации, мы ожидаем, что в начале 3к18 годовая инфляция вернется к уровню 4%, а по итогам 2018 г. составит около 5%.

Годовая инфляция в декабре осталась на уровне ноября за счет того, что изменения в динамике отдельных составляющих индекса практически нивелируют друг друга.

Годовая инфляция в продовольственном сегменте составила 1.1% (как и в ноябре) вследствие того, что ускорение роста цен на плодоовощную продукцию (1.2% г/г против  −2.5% г/г в ноябре) компенсировалось умеренным снижением цен на остальные категории. Наиболее значительно подешевели сахар (−24% г/г) и яйца (−14%).

Инфляция в непродовольственном сегменте (2.8% г/г) оставалась неизменной в течение всего квартала. Определяющее влияние на общий уровень инфляции оказала динамика цен на мобильные телефоны (−4.5% г/г) и табачные изделия (+8.6% г/г). 

Услуги оказались единственной сферой, инфляция в которой (4.4% г/г) превысила целевой уровень Банка России. Особенно заметно целевой показатель превышен в таких категориях, как образование (7.5%) и услуги пассажирского транспорта (6.8%).

Рассчитываемый нами индекс s-core, на который мы ориентируемся в качестве основного индикатора инфляции, определяемой уровнем спроса, остался на уровне 4.5% г/г. 

По нашим расчетам, в начале 3к18 годовая инфляция вернется к уровню 4%, а по итогам 2018 г. составит около 5%. На наш взгляд, ключевыми структурными факторами, определяющими направление инфляции – как в нынешнем, так и в последующие годы – останутся цены на продовольствие и состояние обменного курса. Мы ожидаем, что в этом году рефляция произойдет за счет цен на услуги, тесно коррелирующих с ростом доходов и зарплат, а также цен на продукты питания, которые нормализуются после двух лет благоприятного эффекта от шоков в области предложения.  

На наш взгляд, у Банка России существуют все основания для смягчения денежно-кредитной политики в 1п18 – пока инфляция не достигнет целевого уровня (как ожидается, в начале 2п18), после чего потенциал для дальнейшего смягчения сократится. Исходя из этого мы ожидаем, что основное снижение ключевой ставки произойдет в 1п18, а по состоянию на конец года она составит 7.0%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ