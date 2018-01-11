Так что ничего неожиданного не произошло. Более того, локальная коррекция намечалась немного в большем масштабе - вплоть до 1%, но к концу основной торговой сессии большая часть просадки была выкуплена, и потери по всем индексам составили чисто символические плюс-минус 0,1%. А индекс Dow Jones уже ближе к концу торгов даже выходил в плюс, однако удержаться на достигнутых высотах все же не смог. Короче, ничего страшного не произошло, и мы увидели совершенно рядовую техническую остановку.

На отраслевом уровне вроде бы лучше всех выглядели акции финансового сектора, которые в целом подорожали на 0,6%. Однако это было именно в целом. И выделить кого-либо из большой когорты финансовых компаний и банков очень тяжело. Но вот в других сегментах действительно были свои герои.

Так, в сырьевом секторе отличились уже привычные для последнего месяца лидеры в области добычи и переработки цветных металлов и алюминия - компании Freeport McMoRan (FCX, +3,12%) и Alcoa (AA, +3,63%). Рост котировок акций этих компаний связан с возобновившимся ростом цен на медь и первичный алюминий. А вот ожидания, что на фоне роста цены на нефть пойдут вверх и акции независимых нефтедобывающих компаний, вчера совершенно не оправдались. По-видимому, все же основная масса участников рынка не верит в дальнейший рост цен на нефть.

Еще одними безусловными героями вчерашнего дня стали акции крупнейших авиаперевозчиков. Все они выросли в пределах от 6,72% (United Continental) до 3,12% (Delta Air Lines). Рост этот прежде всего связан с очень высокими ожиданиями аналитиков по выходящей сегодня квартальной отчетности Delta Air Lines.

Ну и последний, на кого, пожалуй, стоит обратить внимание по итогам вчерашних торгов, так это на акции промышленного гиганта General Electric (GE, +1,93%). С нового года акции GE выросли уже на 8% и явно развернулись вверх после длительного падения, которое мы наблюдали в течение всего 2017 года. Будем надеяться, что худшие времена у этих акций уже позади.

Ожидания рынка 11 января

Грозовая тучка вроде бы ушла за горизонт. Основные тревоги и, соответственно, вчерашние небольшие распродажи были связаны с рынком казначейских облигаций, а именно с тем моментом, что Китай вроде бы намеревался сократить или даже вовсе прекратить покупку американских трежерей. Однако это, как уверили сегодня с утра весь мир китайские власти, оказалось фейковой новостью. Интересно, и кто же заработал на этой «fake news»? Но это, конечно, вопрос риторический, и ответа на него мы точно не получим.

Но сегодня все это позади и можно снова «гнать» рынок наверх. Конкретных поводов для этого в принципе немного, но общий оптимистичный настрой никто не отменял. Тем более в преддверии старта сезона отчетности, от которого многие ждут только хороших новостей.

И первой «ласточкой» должна стать сегодня отчетность от Delta Air Lines (DAL). Судя по итогам вчерашних торгов, участники рынка верят в то, что авиакомпания отчитается хорошо. Об этом же в один голос «поют» и все ведущие аналитики. Так что еще до начала торгов мы узнаем, насколько оправдаются ожидания всех, кто следит за самой динамично развивающейся авиакомпанией мира. Естественно, если все будет хорошо, то это позитивно повлияет и на общий ход сегодняшних торгов.

А вообще-то ожидать слишком бурных реакций сегодня не стоит. Торги должны пройти в достаточно спокойном русле на фоне небольшого преобладания покупателей. И поэтому рост индексов на 0,2-0,3% будет сегодня вполне адекватным результатом. При этом наибольшим спросом будут пользоваться акции технологического сектора, которые в последние 2 дня фактически стояли на месте.

Также вполне вероятно мы увидим и дальнейшее восхождение к новым вершинам акций таких сырьевых компаний, как Freeport McMoRan и Alcoa, поскольку цены на медь и алюминий на спот рынке также продолжают уверенно расти.