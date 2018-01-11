В 2018 году цены на бензин и дизтопливо вырастут не менее чем на 7%

В результате к концу декабря средние розничные цены на Аи-92 и Аи-95 повысились до 38 руб./л и 41 руб./л соответственно. В то же время дизельное топливо в 2017 г. подорожало на 9.8% г/г, до 40.5 руб./л.

Фактический рост цен на бензин оказался ниже нашего прогноза (8% г/г в 2017 г.), тогда как рост цен на дизельное топливо, напротив, превысил наши ожидания на 1.8 пп. Мы полагаем, что в 2018 г. цены на бензин и дизельное топливо будут расти похожими темпами, как и прошлом году, не ниже 7%. Однако учитывая, что с 1 января акцизы на бензин и дизель уже были повышены на 0.5 руб./л, а с 1 июля будут увеличены еще на 0.5 руб./л, мы полагаем, что фактический рост цен может быть выше, если дистрибуторам удастся переложить часть расходов, связанных с повышением налогов, на потребителя.

По нашим расчетам, премия при продаже бензина на внутреннем рынке в ноябре и декабре 2017 г. была отрицательной (–32 долл./т в среднем). Премия при продаже дизельного топлива на внутреннем рынке в том же периоде снизилась почти вдвое по сравнению с уровнем октября, составив в среднем 45 долл./т. Основной причиной такой динамики стал рост цен на нефть в том периоде.

В целом мы считаем новость нейтральной для российского нефтяного сектора.