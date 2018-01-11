Сегодня мартовские фьючерсы Brent упадут ниже отметки $69

Вчера, перед выходом данных EIA, стоимость контракта на нефть сорта Брент с ближайшей датой поставки оставалась чуть выше $69/барр. Публикация еженедельного отчета EIA сперва вызвала падение цен на Брент до внутридневного минимума в $68,8/барр., однако затем нефтяные котировки быстро восстановились и в итоге зафиксировались на отметке $69,2/барр., закрепившись на $0,4 выше предыдущей фиксации. Сегодня утром контракт на сорт Брент с ближайшей датой поставки в марте продолжает торговаться в узком коридоре чуть выше $69/барр.

EIA сообщило о сокращении запасов углеводородного сырья на 4,9 млн. барр. до 419,5 млн. барр.: эти данные чуть менее оптимистичны, чем оценка Американского института нефти (API), представленная в ночь на среду и указывающая на сокращение запасов на 11,2 млн. барр.

На наш взгляд, самым важным моментом вчерашнего отчета стало существенное понижение оценки добычи нефти в США - на 0,29 млн. барр./сут до 9,49 млн. барр./сут: мы полагаем, что именно это предотвратило закрепление цены на Брент ниже $69/барр. Этот пересмотр добычи в сторону понижения стал неожиданностью и, возможно, является реакцией на наблюдавшееся в прошлом году отсутствие ясности в оценке EIA совокупной добычи в Соединенных Штатах.

Дело в том, что показатели американской добычи, которые EIA приводило в своих ежемесячных отчетах (EIA-914), заметно расходились с еженедельными данными ведомства (последние оказывались выше ежемесячных подсчетов примерно на 0,3 млн. барр./сут). Впрочем, мы сомневаемся, что EIA искусственно скорректировало свой показатель, особенно учитывая представленную во вторник оценку добычи за январь на уровне 9,94 млн. барр./сут. По нашему мнению, резкий спад недельной добычи вызван холодной погодой, которая на минувшей неделе установилась на севере страны и привела к приостановке нефтедобычи в регионе. Таким образом, мы ожидаем, что на следующей неделе добыча восстановится и это неблагоприятно скажется на динамике цен.

На наш взгляд, если бы не данные о снижении добычи, отчет был бы воспринят довольно пессимистично. Хотя объем переработки на НПЗ за неделю сократился на 0,28 млн. барр./сут, он остается на историческом максимуме для этого времени года (когда спрос обычно снижен из-за сезонных факторов) - 17,3 млн. барр./сут. Это значит, что перерабатываемые запасы нефти переходят в категорию "запасы нефтепродуктов", но общий объем складских запасов углеводородов не сокращается.

Действительно, запасы бензина за неделю, по данным EIA, выросли на 4,1 млн., дизельного топлива - на 4,2 млн. барр. (оценка API - соответственно 4,3 млн. барр. и 4,7 млн. барр.). Прирост запасов и бензина, и дистиллятов превысил ожидания рынка. Мы полагаем, что сейчас цены более склонны к снижению, чему способствуют технические факторы - в частности, индекс относительной силы (RSI) указывает на перекупленность мартовских контрактов Брент. То же самое наблюдалось и в сентябре и ноябре 2017 года (и предшествовало коррекции).

Мы ожидаем, что сегодня мартовские фьючерсы Брент упадут ниже отметки $69/барр. и консолидируются в диапазоне $68-69/барр.