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Сегодня мартовские фьючерсы Brent упадут ниже отметки $69


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
После вчерашней публикации Управлением энергетической информации (EIA) неоднозначных данных по складским запасам цены на нефть остаются стабильными.

Вчера, перед выходом данных EIA, стоимость контракта на нефть сорта Брент с ближайшей датой поставки оставалась чуть выше $69/барр. Публикация еженедельного отчета EIA сперва вызвала падение цен на Брент до внутридневного минимума в $68,8/барр., однако затем нефтяные котировки быстро восстановились и в итоге зафиксировались на отметке $69,2/барр., закрепившись на $0,4 выше предыдущей фиксации. Сегодня утром контракт на сорт Брент с ближайшей датой поставки в марте продолжает торговаться в узком коридоре чуть выше $69/барр.

EIA сообщило о сокращении запасов углеводородного сырья на 4,9 млн. барр. до 419,5 млн. барр.: эти данные чуть менее оптимистичны, чем оценка Американского института нефти (API), представленная в ночь на среду и указывающая на сокращение запасов на 11,2 млн. барр.

На наш взгляд, самым важным моментом вчерашнего отчета стало существенное понижение оценки добычи нефти в США - на 0,29 млн. барр./сут до 9,49 млн. барр./сут: мы полагаем, что именно это предотвратило закрепление цены на Брент ниже $69/барр. Этот пересмотр добычи в сторону понижения стал неожиданностью и, возможно, является реакцией на наблюдавшееся в прошлом году отсутствие ясности в оценке EIA совокупной добычи в Соединенных Штатах.

Дело в том, что показатели американской добычи, которые EIA приводило в своих ежемесячных отчетах (EIA-914), заметно расходились с еженедельными данными ведомства (последние оказывались выше ежемесячных подсчетов примерно на 0,3 млн. барр./сут). Впрочем, мы сомневаемся, что EIA искусственно скорректировало свой показатель, особенно учитывая представленную во вторник оценку добычи за январь на уровне 9,94 млн. барр./сут. По нашему мнению, резкий спад недельной добычи вызван холодной погодой, которая на минувшей неделе установилась на севере страны и привела к приостановке нефтедобычи в регионе. Таким образом, мы ожидаем, что на следующей неделе добыча восстановится и это неблагоприятно скажется на динамике цен.

На наш взгляд, если бы не данные о снижении добычи, отчет был бы воспринят довольно пессимистично. Хотя объем переработки на НПЗ за неделю сократился на 0,28 млн. барр./сут, он остается на историческом максимуме для этого времени года (когда спрос обычно снижен из-за сезонных факторов) - 17,3 млн. барр./сут. Это значит, что перерабатываемые запасы нефти переходят в категорию "запасы нефтепродуктов", но общий объем складских запасов углеводородов не сокращается.

Действительно, запасы бензина за неделю, по данным EIA, выросли на 4,1 млн., дизельного топлива - на 4,2 млн. барр. (оценка API - соответственно 4,3 млн. барр. и 4,7 млн. барр.). Прирост запасов и бензина, и дистиллятов превысил ожидания рынка. Мы полагаем, что сейчас цены более склонны к снижению, чему способствуют технические факторы - в частности, индекс относительной силы (RSI) указывает на перекупленность мартовских контрактов Брент. То же самое наблюдалось и в сентябре и ноябре 2017 года (и предшествовало коррекции).

Мы ожидаем, что сегодня мартовские фьючерсы Брент упадут ниже отметки $69/барр. и консолидируются в диапазоне $68-69/барр.

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