Удача на стороне рубля

Российская валюта подорожала на 1,06%, до 56,42 руб., курс евро – на 0,57%, до 68,24 руб. Объем торгов был ниже средних значений.

Курс рубля окреп на торгах в Европе на фоне дорожающей нефти и общего ослабления американской валюты. Стоимость Brent повышалась до $70 за баррель. Цена растет по инерции на еженедельных отчетах, которые несколько недель подряд фиксируют сокращение запасов нефти в Штатах.

Американская валюта оказалась под давлением из-за резкого роста курса единой валюты после публикации протоколов заседания ЕЦБ и слабой статистики из США по инфляции. После публикации минуток подскочила доходность еврооблигаций, а вместе с ней кроссы по евро и основная пара евро/доллар. Европейский регулятор отметил, что состояние экономики улучшается, поэтому банк в начале текущего года может пересмотреть денежно-кредитную политику.

Курс доллара вышел вниз из трехдневного диапазона 56,75-57,20 руб., достигнув уровня 56,42 руб. Курс евро сначала вырос до 68,50 руб., потом вернулся к уровню 67,85 руб. Удача на стороне российской валюты.

В пятницу, 12 января, в Азии Brent торгуется по $69,23 (+0,18%). Вчерашнее ралли по нефти и ослабление доллара стали ключевыми драйверам укрепления рубля на торгах в четверг. На этом фоне участники рынка проигнорировали падение индекса RGBI на 0,2%, до 142,04.

При достижении ценой на Brent психологической отметки $70 за баррель, покупатели стали фиксировать прибыль. Восходящее движение ослабевает, но все ещё остается сильным. Поддержка по нефти расположена на уровне $68,70. Курс рубля отреагирует на снижение нефти, когда цена опустится ниже $68,50.

Учитывая, что нефтяные котировки отскочили от уровня $70, снизился RGBI, а курс доллара достиг целевого уровня после выхода из диапазона 56,75-57,20 руб., то сегодня можно рассчитывать на консолидацию в районе 56,50 руб. или восходящую коррекцию к 56,75 руб. Если нефтетрейдеры решат штурмовать уровень $70, то курс рубля двинется к 55,72 руб. за доллар. По евро ожидается восстановление до 68,15 руб.