Инвесторы США проигнорировали плохую статистику

Все громче звучат голоса экспертов, которые прогнозируют дальнейший рост нефтяных цен в район 80 долларов. Естественно цены на акции энергетических компаний во всем мире растут. Аналитики Commerzbank называют рост цен на нефть «неадекватным» и обращают внимание на планы американских нефтяников нарастить производство. Ну а поклонникам технического анализа «глубоко параллельно», что по мнению аналитиков Commerzbank «рынок нефти все больше отходит от фундаментальных показателей». Они видят, что в конце декабря нефтяные цены преодолели важную отметку 65 долларов, и считают, что цены под полным контролем «быков». На «неадекватном» росте цен они получают адекватную прибыль.

В четверг фондовый рынок США снова обновил рекордные максимумы закрытия. «Как можно наблюдать, продолжается ротация средств участников рынка в те акции, динамика которых может стать особенно сильной на фоне увеличения темпов экономического роста», – сказал управляющий директор в трейдинговой компании Robert W. Baird Майкл Антонелли. Инвесторы делали ставки на то, что показатели в финансовых отчетах американских компаний будут сильными.

Вырос промышленный сектор, чему поспособствовали акции авиакомпаний, после того как вышел позитивный прогноз от второго по величине американского перевозчика Delta Air Lines. «Фактором роста широкого рынка сегодня и в течение всей этой недели служит высокий уровень уверенности участников рынка в том, что экономическая активность будет сильной. Эта уверенность объясняет, почему спрос на нефть высок настолько, что нефтяные цены доросли до $70», – сказал главный инвестиционный стратег в Brown Brothers Harriman Скотт Клемонс.

«Эта неделя как бы дает участникам фондового рынка сделать глубокий вход перед началом сезона публикации финансовых результатов компаний, – сказал Клемонс из Brown Brothers Harriman. – Участники рынка пребывают в состоянии ожидания при довольно высоком уровне оптимизма».

Инвесторы проигнорировали вышедшую статистику, согласно которой индекс цен производителей в декабре понизился впервые за почти полтора года, а также уже четвертую неделю подряд выросло число обращений за пособиями по безработице, превысив максимум за период в более трех месяцев.

Акции Delta Air Lines по итогам торгов выросли на 4,78%, после того как руководство компании сообщило, что ожидает двойную выгоду от снижения налогов на бизнес в США. Конкретно, как ожидает Delta Air Lines, благодаря снижению налогов уменьшатся траты самой компании, а еще произойдет рост деловых поездок, ведь американские компании начнут вкладывать в бизнес те деньги, которые им удастся сэкономить на налогах. Также Delta Air Lines опубликовала сильные показатели по прибыли за квартал.

Сегодня JPMorgan опубликует финансовые результаты за четвертый квартал. Так стартует сезон выпуска отчетов по прибыли у финансовых компаний. Какие банковские акции лучше купить в преддверии выхода отчета JPMorgan? В среду команда аналитиков Keefe, Bruyette & Woods во главе с Брайаном Кляйнханцелем (Brian Kleinhanzl) выпустила заметку, в которой обсудила, что ждет финансовый сектор в ближайшем квартале.

По прогнозу Keefe, Bruyette & Woods (KBW), величина прибыли в отчете JPMorgan составит $1,69 на акцию. Это на цент меньше консенсус-прогноза. Аналитики KBW ожидают, что у JPMorgan (как и у многих других компаний) будет много единоразовых изменений в показателях, связанных с нововведениями по части налогов. Кроме этого, руководители JPMorgan дадут комментарии по поводу долгосрочной выгоды от недавно введенного закона о реформе налогообложения. В частности, будет дана оценка того, сколько налогов компания заплатит в 2018 году (по оценке аналитиков KBW, JPMorgan отдаст на налоги 22% против 35% ранее).

Помимо налогов, KBW ожидает улучшения фундаментальных показателей, слабого ухудшения условий кредитования, увеличения чистой процентной маржи примерно на три базисных пункта и сохранения суммарной величины списания долгов на уровне третьего квартала.

Касательно других компаний финансового сектора, KBW дает бычий прогноз по Wells Fargo в преддверии публикации отчетов за четвертый квартал. «По Wells Fargo мы ожидаем увеличения потенциала роста объема кредитования, а также признаков роста прибыли на капитал», – пишут аналитики.

Напротив, негативные рекомендации аналитики KBW дают по Goldman Sachs и US Bancorp. «По Goldman Sachs мы ожидаем снижения прибыли на капитал в связи с единоразовым влиянием закона о реформе налогообложения. Это влияние, по нашему мнению, не полностью учтено в консенсус-прогнозах. Мы ожидаем, что у US Bancorp прибыль окажется ниже консенсус-прогноза на $0,01, в основном за счет падения прибыли до уплаты налогов и отчисления провизии, и в результате этого понизятся консенсус-прогнозы на 2018 год. Несмотря на эти краткосрочные прогнозы, мы сохраняем нейтральные рейтинги Market Perform по этим акциям, и наши целевые уровни остаются $265 по Goldman Sachs и $59 по USB», – пишут аналитики KBW.