Чрезмерно сильный рубль сейчас не очень выгоден ни в политическом смысле, ни в экономическом

Сегодня свои результаты опубликуют J. P. Morgan и Wells Fargo, а уже на следующей неделе игроки будут оценивать результаты Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America.

В понедельник, 15 января, Америка отмечает День Мартина Лютера Кинга, в этот день выходной в школах, офисах, почтовых отделениях и банках. Как правило, после праздника заокеанские фондовые площадки открываются на минорной ноте, будет ли эта традиция соблюдена в этом году, увидим во вторник.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,06%, закрывшись на $69,14, однако в течение торговой сессии цена эталонного сорта Brent впервые с 2014 года достигала отметки $70. Основной причиной роста "черного золота" с декабря прошлого года послужило наращивание длинных позиций хэдж фондами на фоне сделки ОПЕК+ и ожиданий продолжения роста мировой экономики в 2018 году.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают отметки $69 и $68,25, сопротивление расположено на уровне $70.

Сегодня рынки будут ждать статистики по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, результаты которой окажут влияние на первую половину торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2246,45 п., прибавив 0,64%. В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на уровне 2220 п. и основная 2200 п., ближайшее сопротивление-2260 п. и основное 2294 п.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 124000 п., основная находится на уровне 120000п. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 127000 п. и 128000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 1,06% на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок, закрывшись на отметке 56,42 за один доллар США, что является максимальной величиной за последние семь месяцев.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает 56,80. Основная поддержка, она же цель данного движения, расположена на отметке 56, от которой может последовать откат, так как с фундаментальной точки зрения чрезмерно сильный рубль сейчас не очень выгоден ни в политическом смысле, ни в экономическом. Если рубль чрезмерно укрепится, валютная выручка в рублях снизится, и это невыгодно ни экспортерам, ни государству, особенно в условиях предвыборных расходов.



