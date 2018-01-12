Рубль: на подъеме

Сохранению нефтяных котировок на 3-летнем максимуме способствуют неожиданно позитивные с точки зрения рынка показатели нефтяного сектора США. Так, коммерческие запасы нефти в стране последние несколько недель сокращаются быстрее, чем ожидалось (в основном из-за холодной погоды), а добыча не спешит расти, несмотря на ралли нефтяных цен. Показательными в этом смысле будут выходящие сегодня данные о количестве задействованных буровых установок.

Уже поздно вечером цена Brent растеряла достигнутый рост, закрывшись в итоге на отметке 69.26 долл./барр. (+0.1%). Тем не менее валюты стран – производителей нефти успели в полной мере ощутить поддержку со стороны нефтяного рынка: по итогам дня колумбийский песо и норвежская крона укрепились соответственно на 1.2% и 0.7%, и аналогичную динамику показал рубль, поднявшийся к доллару на 1.1% (до 56.43). Основные ценовые движения на российском рынке произошли во второй половине дня.

Помимо нефти, существенную поддержку рублю (ближе к закрытию) оказало улучшение глобального аппетита к риску. Индекс валют развивающихся стран, в течение дня остававшийся почти без изменений, закрылся в положительной зоне (+0.4%), а лучший результат в составе индекса показала турецкая лира, прибавившая 0.8%.

Тем временем Минфин вчера анонсировал планируемый объем покупки валюты в январе, рассчитываемый в соответствии с новой версией бюджетного правила. Исходя из дополнительных нефтегазовых доходов, которые ожидаются на уровне 257 млрд руб., в период с 15 января по 6 февраля Минфин планирует покупать валюту на сумму 15.1 млрд руб. в день.