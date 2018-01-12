На негативе со стороны рынка энергоносителей рынок РФ может снизиться на открытии

Основным поводом к покупкам послужит динамика за океаном, где по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,8% и 0,7% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. Несмотря на рост в Штатах, в Азии сегодня с утра преобладают продажи, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,3% и 0,1%. При этом ситуация на рынке энергоносителей поддержит «медведей». Так, вчера после нашего закрытия нефть марки Brent смогла подняться до 70 долларов за баррель, установив тем самым максимумы с декабря 2014 года, после чего началось коррекционное снижение, в результате чего сегодня к 9.00 мск. она торгуется чуть выше 69 долларов.

На наш взгляд, негатив со стороны рынка энергоносителей может перевесить, что приведет к снижению нашего рынка на открытии торгов. Этому также будет способствовать желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. Это приведет к тому, что уже в начале торгов индекс МосБиржи отступит ниже 2240 пунктов.

С открытия Европы, где мы ожидаем умеренный рост основных индексов в начале торгов, наш рынок может отыграть часть потерь. Во второй половине дня внимание игроков переключится на блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен, розничным продажам и индексу деловых запасов. Также важным фактором станут отчеты JPMorgan Chase и Wells Fargo, публикуемые перед открытием торгов в Штатах, которые открывают сезон отчетности за океаном. Именно статистика и отчетность определят динамику американских индексов в начале торгов, а значит и настроения наших игроков в конце дня.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на существенную коррекцию в ценах на нефть, мы ожидаем стабилизации рубля у достигнутых значений. Приближение налогового периода ведет к росту предложения иностранной валюты на рынке, что скомпенсирует большую часть негатива с рынка энергоносителей. Также стоит отметить, что нефть в рублях сейчас находится на очень высоких уровнях – порядка 3900 рублей за баррель – что может говорит о наличии у рубля потенциала для укрепления.

В результате в начале дня доллар может отыграть часть вчерашних потерь и попытается подняться выше 56,5 рубля. В дальнейшем, в случае попыток возобновления роста на рынке энергоносителей, мы не исключаем компенсации американской валютой утреннего роста и ее ухода на отрицательную территорию.