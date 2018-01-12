Начало дня на российском рынке может оказаться негативным

С одной стороны, это позитивная новость, поскольку не было сказано что-либо о рынке ОФЗ. С другой стороны, данный шаг администрации Белого дома продолжает линию недружественных шагов, которые будут влиять на конкурентные преимущества РФ в глобальной экономике.

Кроме того, слабый рост импорта Китая в декабре также создаёт негативный фон для российских экспортёров, особенно это касается поставщиков угля и стали.

Ситуация в нефтяных бумагах будет оставаться ровной. Нефть пока не смогла выйти выше $70 за баррель Brent, но и поводов для резкого снижения также пока нет.