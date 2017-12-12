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Рынок акций РФ и рубль приостановятся в росте и скорректируются вниз


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль в начале торгового дня приостановятся в росте, а могут и скорректироваться вниз. Нефть не смогла закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель и откатилась вниз, что поддержит аналогичную коррекцию и российских активов.

 

Ожидается открытие рынка с незначительным изменением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2245-2250, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240 и 2220, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2250 и 2260, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального открытия индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации несколько ниже уровня 2250. Этому способствует нейтральная динамика фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США", - добавил он.

Корректировка нефтяных цен вниз после обновления многолетних максимумов может привести и к снижению рубля в начале сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 55,9-57 рублей, для европейской валюты - 67,2-68,5 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли до рекордных уровней на фоне ожидания сезона корпоративной отчетности.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,1%. Фьючерсы на фондовые индексы США росли в пределах 0,05%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2044 доллара против 1,2030 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию четверга вырос шестой торговый день в этом году по индексам на нефти почти по 70 долларов за баррель. Акции "Роснефти" ROSN(+2,3%) сменили бумаги "Газпрома" GAZP(+0,8%) на посту лидера роста.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,64% - до 2246,45 пункта, индекс РТС - на 1,14%, до 1248,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,61 рубля - до 56,43 рубля, евро - на 0,39 рубля, до 67,86 рубля.

 

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