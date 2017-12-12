Теханализ: "Распадская" RASP

Рост второй половины 2016 г. встретил сопротивление на 95 р. Коррекция первой половины 2017 г. прошла почти 62% от этого движения (до 50 р.). От этого уровня во второй половине прошлого года быки возобновили покупки, и бумага снова пришла к сопротивлению 95 р. Ноябрь и декабрь бумагу удерживали в зоне 85 – 90 р. В начале этого года консолидацию резко раскрывают вверх, и цена проходит сопротивление. Если быки сумеют закрепить пробой выше 95 р., то бумага может вырасти в район 120 р.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График

Ноябрь и декабрь быки хорошо удерживали бумагу под сопротивлением в зоне вокруг 92 р. Два прокола 85 р. быстро выкупили. Несмотря на поджатие цены к поддержке в конце прошлого года, текущий год открывается хорошими покупками, и бумагу быстро выводят к 100 р. Круглый уровень может оказать некоторое психологическое воздействие - пока видно, что два последних бара консолидируются под 100 р. Но у быков сейчас задача просто закрепить прорыв, и удержать цену выше зоны 93 – 95 р. В этом случае, бумага может продолжить рост.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График

Сейчас бумага консолидируется под 100 р. Прорыв консолидации обозначил намерения быков двигаться выше. Хороший вариант открытия длинных позиций – если бумага будет тестировать зону пробоя сверху. Это в районе 95 р. Более рискованно открывать длинные позиции на пробой 100 р.

Торговая идея: "Норильский никель" GMKN

На быстром ралли начала этого года бумага подошла к сильной зоне сопротивления 11800 – 12000 р. Уже после прохода 11500 р. темпы роста существенно замедлились. Стоит отметить два отдельных всплеска до 11800 р. Тем не менее, пока еще наблюдается небольшое поджатие цену снизу. Оба раза они были быстро погашены. Вообще, из представленной истории видно, что все быстрые выходы вверх формировали острые вершины с последующим быстрым снижением (по крайней мере, первая волна). Вполне возможно, что сопротивление не пройдут и в этот раз. Сейчас пограничная поддержка будет находиться в зоне 11500 – 11600 р. В случае ее успешного пробоя, цена может начать снижение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 11450 р.,

2. Тейк-профит: зона 10600 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 11760 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 11800 р.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График