"Алроса": значительный потенциал для роста котировок в ближайшие полгода

Согласно представленным данным, в декабре объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 228 млн долл., а бриллиантов было реализовано на сумму 9.5 млн долл. Таким образом, продажи алмазно-бриллиантовой продукции по итогам 2017 г. предварительно оцениваются в 4.3 млрд долл.

Вчера же была опубликована презентация для инвесторов с обновленным планом капиталовложений и производства на 2017–2020 гг.

С учетом опубликованных результатов продажи алмазного сырья в 4к17 в стоимостном выражении составили 875 млн долл. против нашего прогноза в 965 млн долл. Возможно, причина более низкого показателя заключается в увеличении к концу года коммерческих запасов продукции. Как следствие, EBITDA по итогам года может оказаться на 3% ниже нашего прогноза и консенсусных ожиданий рынка. Между тем в 2018 г. Алроса ожидает постепенного увеличения спроса на ювелирные украшения с бриллиантами, что в условиях стабильных поставок алмазного сырья обеспечит баланс спроса и предложения на рынке. Мы полагаем, что, пополнив коммерческие запасы продукции в декабре минувшего года, в 1к18 компания может, наоборот, реализовать больше запасов. В этом случае выручка за 1к18 может превысить наш прогноз, составляющий 1.07 млрд долл.

Скорректированный план капиталовложений на 2018–2020 гг. ниже нашего прогноза на 10–23%, что мы расцениваем как позитивный факт. По нашим оценкам, за счет более низких капзатрат совокупный показатель свободного денежного потока Алросы за трехлетний период может улучшиться более чем на 15 млрд руб., что составляет 2.7% от текущего размера рыночной капитализации компании.

Новый производственный план примерно соответствует нашему прогнозу на 2018 и 2020 гг. и на 5% превышает наши ожидания по итогам 2019 г. Исходя из соответствующего роста продаж, это предполагает EBITDA за 2019 г. примерно на 7% выше нашего текущего прогноза.

С точки зрения инвестиционной привлекательности Алроса остается нашим фаворитом в секторе. Акции компании торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2018 г. в 3.6x, а доходность свободного денежного потока составляет 18% в год. Мы видим значительный потенциал для роста котировок в ближайшие полгода при поддержке как отраслевых (восстановление цен), так и корпоративных факторов (повышение эффективности, продажа непрофильных и возможное увеличение дивидендных выплат). Исходя из этих соображений в отношении акций Алросы мы подтверждаем рекомендацию Покупать.