FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Алроса": значительный потенциал для роста котировок в ближайшие полгода


Рынки
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин
аналитик компании "ВТБ Капитал"
 
Алроса опубликовала операционные результаты за декабрь и предварительные результаты за 2017 г.

Согласно представленным данным, в декабре объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 228 млн долл., а бриллиантов было реализовано на сумму 9.5 млн долл. Таким образом, продажи алмазно-бриллиантовой продукции по итогам 2017 г. предварительно оцениваются в 4.3 млрд долл.

Вчера же была опубликована презентация для инвесторов с обновленным планом капиталовложений и производства на 2017–2020 гг. 

С учетом опубликованных результатов продажи алмазного сырья в 4к17 в стоимостном выражении составили 875 млн долл. против нашего прогноза в 965 млн долл. Возможно, причина более низкого показателя заключается в увеличении к концу года коммерческих запасов продукции. Как следствие, EBITDA по итогам года может оказаться на 3% ниже нашего прогноза и консенсусных ожиданий рынка. Между тем в 2018 г. Алроса ожидает постепенного увеличения спроса на ювелирные украшения с бриллиантами, что в условиях стабильных поставок алмазного сырья обеспечит баланс спроса и предложения на рынке. Мы полагаем, что, пополнив коммерческие запасы продукции в декабре минувшего года, в 1к18 компания может, наоборот, реализовать больше запасов. В этом случае выручка за 1к18 может превысить наш прогноз, составляющий 1.07 млрд долл.

Скорректированный план капиталовложений на 2018–2020 гг. ниже нашего прогноза на 10–23%, что мы расцениваем как позитивный факт. По нашим оценкам, за счет более низких капзатрат совокупный показатель свободного денежного потока Алросы за трехлетний период может улучшиться более чем на 15 млрд руб., что составляет 2.7% от текущего размера рыночной капитализации компании.

Новый производственный план примерно соответствует нашему прогнозу на 2018 и 2020 гг. и на 5% превышает наши ожидания по итогам 2019 г. Исходя из соответствующего роста продаж, это предполагает EBITDA за 2019 г. примерно на 7% выше нашего текущего прогноза.

С точки зрения инвестиционной привлекательности Алроса остается нашим фаворитом в секторе. Акции компании торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2018 г. в 3.6x, а доходность свободного денежного потока составляет 18% в год. Мы видим значительный потенциал для роста котировок в ближайшие полгода при поддержке как отраслевых (восстановление цен), так и корпоративных факторов (повышение эффективности, продажа непрофильных и возможное увеличение дивидендных выплат). Исходя из этих соображений в отношении акций Алросы мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ