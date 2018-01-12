Оправданная цена на нефть в 2018 году - $68-72 за баррель

По моему мнению, наблюдаемый рост цен на нефть в последние дни обусловлен публикацией на прошлой неделе неожиданно очень высоких темпов уменьшения запасов нефти в США. На этом фоне сорт, являющийся эталонным более чем для половины мирового рынка нефти, подорожал до максимума более чем трех лет и торгуется чуть ниже $70 за баррель на фоне сокращения глобальных коммерческих запасов этого сырья и роста "бычьих" позиций хедж-фондов.

После такой динамики возможна "временная коррекция" с хождением до уровней $66 - 67,5, но потом Brent снова будет дорожать, поскольку рост добычи сланцевой нефти в США не оправдает ожиданий, а предложение на рынке продолжит снижаться относительно спроса из-за сокращения добычи странами ОПЕК и их союзниками, говорит ван Клиф, давший свой прогноз около двух месяцев назад.

Поддержку ценам на сырье также оказывает ускорение мировой экономики: Всемирный банк в январском обзоре очередной раз повысил прогноз по темпам роста мировой экономики на 2018 год – на этот раз на 0,2 п.п. до 3,1% г/г. Также важную роль в ценообразовании играет относительно слабый доллар.

По всей видимости, ужесточение монетарной политики ЕЦБ в 2018 году ограничит рост индекса доллара (DXY) и фактор негативной валютной переоценки (цены на нефть номинированы в долларах США) не окажут значимого влияния на котировки «чёрного золота». В связи с этим, мы ожидаем прогнозный диапазон базового сценария по сорту Brent в районе $68-72 за баррель к концу 2018 года.