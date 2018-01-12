Рубль начал год уверенно благодаря нефти

Основной фактор роста рубля – повышение рынка нефти и его попытки выйти на психологически значимый уровень 70 долларов за баррель.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу снижался на 50 копеек, а евро практически не изменился.

Рубль сохранил уверенные позиции

Рубль в начале года продолжил развивать тенденцию к росту, наметившуюся в двадцатых числах декабря 2017 года.

Главным локомотивом этого роста стала нефть подорожавшая с середины декабря более, чем на 10% - в район ключевой отметки 70 долларов.

Начало такому росту положили новогодние акции протеста в Иране, которые могли бы привести к перебоям с поставками нефти. Затем нефтяные быки подхватили эстафетную палочку в виде статистики по динамике действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук - до 924 единиц.

При этом управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз стоимости и считает, что средняя цена барреля Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI - 55,33 доллара (против предыдущего прогноза в 52,77 доллара за баррель).

Свою долю курсовой волатильности вносили колебания евро на форекс. Вначале он, не сумев закрепиться на уровне 1,21 доллара, проваливался в район 1,19. Однако к завершению недели уровень 1,21 все же покорился, и это обусловило рост европейской валюты и против рубля.

Рост рынка нефти опережающими (по сравнению с российской валютой) темпами привел на неделе рублевую цену барреля "черного золота" к новым многолетним максимумам - уже выше 3,95 тысячи рублей, что безусловно нравится финансовому блоку правительства РФ, поскольку увеличивает доходы бюджета.

Действия Минфина пока игнорируются

Между тем, ведомство в среду разместило ОФЗ двух серий на 38 миллиардов из предложенных 40 миллиардов рублей. Спрос при этом превысил 90 миллиардов. Таким образом, интерес к отдельным рублевым долговым инструментам сохраняется, что поддерживает курс рубля.

С другой стороны, Минфин РФ на неделе объявил, что нарастит в январе объемы покупки валюты до рекордных уровней (с начала пополнения резервов в феврале прошлого года). Ведомство с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей. Предыдущий рекордный показатель декабря 2017 года составлял 12,7 миллиарда рублей ежедневных операций, а совокупный объем за месяц равнялся 203,9 миллиарда рублей.

В целом же действия Минфина пока игнорируются рынком, возможно, отчасти из-за разнонаправленности векторов этих действий с точки зрения влияния на курс рубля.

Прогнозы

В конце прошлого и начале нынешнего года отмечался спрос на валютную ликвидность. Так, на последних торгах прошлого года (29 декабря) в конце дня на рынке долларового свопа отмечался всплеск интереса к долларовой ликвидности. Кто-то из игроков привлек доллары (отдав рубли) на срок до 9 января и вернул их на эту дату дешевле (хотя обычно такие операции проходят с премией для предоставляющих рубли). В итоге привлекший доллары заплатил за это до 35% годовых в рублях. Объем таких дорогих сделок составил около 400 миллионов долларов.

Впрочем, с началом года конъюнктура рынка долларового свопа вернулась в обычное русло, и он стал инструментом предоставления рублевой (а не валютной) ликвидности за плату.

Таким образом, валюта не пользуется высоким спросом, и в рамках подготовки экспортеров к налоговому сезону будет продаваться за рубли, что окажет поддержку валюте РФ.



