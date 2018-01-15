Ужесточение монетарной политики ФРС может повлечь шок на рынках

Цены на нефть и ралли на американском рынке не дают «медведям» перехватить инициативу. Фондовый рынок США вырос до рекордных максимумов на фоне сильных отчетов по квартальной прибыли от американских компаний. По итогам торгов пятницы индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,89% - до рекордных 25803,19 пункта. Среди лидеров роста в индексе оказались акции J.P. Morgan Chase, прибавившие в цене 1,69% - до $112,67. S&P- 500 тоже дорос до рекордного максимума, повысившись на 0,67% - до 2786,24 пункта. Среди секторов лидерами роста стали энергетический, а также сектор потребительских товаров и услуг выборочного спроса. Акции энергетических компаний прибавили в цене на фоне роста цен на нефть.

За первые десять дней 2018 года индекс S&P 500 продемонстрировал самый сильный рост после 2003 года. «Среди участников рынка присутствует оптимизм», но также наблюдается неопределенность насчет этого ралли, говорит глава Carillon Tower Advisers Купер Эббот. Этот повышенный уровень неопределенности может оказывать положительное влияние на рынок, так как он «снижает уровень ожиданий» участников рынка, считает Эбботт. Индекс Nasdaq Composite завершил торги ростом на 0,68% - на отметке 7261,06 пункта. Акции Amazon выросли по итогам торгов на 2,23% - до $1305,20, впервые превысив отметку $1300.

В пятницу вышли финансовые отчеты J.P. Morgan Chase, Black Rock и Wells Fargo. Квартальные показатели у всех троих превысили ожидания. Также вышла экономическая статистика. Согласно последним статданным, рост американской экономики продолжает набирать обороты. По данным министерства труда США, индекс цен потребителей, за исключением волатильных статей – еды и энергетики, – вырос за прошлый месяц на 0,3%. Это был самый сильный рост базового CPI после января 2017 года. В декабре объем розничных продаж в США в месячном выражении вырос на 0,4%.

Возможно, потенциал роста американского фондового рынка, вызванный налоговой реформой в США, еще не иссяк. Управляющим активами следует держать повышенную позицию overweight по американскому фондовому рынку и пониженную позицию underweight по рынку казначейских облигаций, сообщила в пятницу в заметке команда аналитиков JPMorganChase&Co во главе с Марко Колановичем. «Реформа налогового обложения бизнеса в США является существенным потенциальным катализатором роста для акций и должна повлечь ротацию вложений из облигационного рынка в фондовый, – пишут аналитики-стратеги JPMorgan. – Дополнительный эффект оказывает повсеместный и продолжительный экономический рост». Индекс Standard&Poor’s 500 вырастет до 2914 к концу 2018 года, согласно среднему прогнозу аналитиков-стратегов, отслеживаемых Bloomberg. Это на 4,6% выше по сравнению с уровнем закрытия в пятницу. Аналитик Дубравко Лакос-Бухас из JPMorgan прогнозирует 3000 по S&P 500 на конец года.

Кредитное рейтинговое агентство Fitch предупреждает, что в ближайшие 18 месяцев процентные ставки могут увеличиться гораздо быстрее, чем ожидается. Это сильно удивит рынки и вызовет резкий шок у кредитных организаций. Базовая ставка ФРС США может повыситься до 3,25% к осени следующего года. Таким образом, ставка превысит 3% по крайней мере на год раньше, чем ожидается по среднему прогнозу чиновников ФРС.

По прогнозу Fitch, в этом году ставки ФРС будут повышены четыре раза. Это в два раза быстрее, чем ожидают участники рынка. На данный момент, рынок ждёт два повышения ставок в этом году.

Ранее Всемирный банк сообщил, что финансовые рынки представляют наибольший риск для мировой экономики, и что неожиданное повышение процентных ставок может повлечь сильное увеличение неопределенности на ближайшие годы. Аналитики Citigroup на прошлой неделе тоже предупредили, что ужесточение монетарной политики может повлечь шок на мировых рынках.