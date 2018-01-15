Глобальные трейдеры по-прежнему настроены на ослабление американской валюты

Не последним в списке факторов влияния на характер торгов было ослабление доллара США на мировом валютном рынке на фоне ожиданий сворачивания мер монетарного стимулирования в еврозоне и в Японии. На ход торгов повлияли и корпоративные новости. Так, Лукойл (LKOH) вырос на 6.0% после объявления об одобрении советом директоров компании погашения казначейских акций и механизма обратного выкупа (buyback), детали которого, однако, пока не уточнены. Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.1%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.6%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.4%, Северстали (CHMF) – на 1.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение. по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Мотовилихинских заводов (MOTZ) подорожали на 10.6%, ЧМК (CHMK) – на 8.2%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 4.8%.

Фондовые индексы США в пятницу повысились на 0.7% - 0.9%, сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня М. Л. Кинга мл. Европейские индексы закрылись в плюсе, наблюдается повышение и на большинстве азиатских фондовых площадок.

Внешний фон к началу торгов остается сравнительно благоприятным, но в течение дня возможно некоторое «охлаждение» активности на рынках из-за выходного в США. Между тем глобальные трейдеры, судя по динамике индекса доллара (DXY), по-прежнему настроены на ослабление американской валюты, что повышает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках.

На российском валютном рынке в начале торгов возможно «тестирование» отметки 56.5 по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара на мировом рынке.