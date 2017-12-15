Теханализ: АКФ "Система"

Теханализ: АФК "Система" AFKS

Бумага росла в канале в течение 2015 – 2016 гг. Резкое снижение в начале мая перечеркнуло все планы быков. Бумага консолидируется в диапазоне 11 – 14 р. с мая до октября. Серия продаж в декабре серьезно пробивает летний боковой диапазон, но быки смогли все выкупить и вернули бумагу обратно в этот же диапазон. Верхняя граница боковика подтвердилась. Пока что признаков продолжения роста не наблюдается. Похоже, что бумага будет торговаться в текущем боковом канале.

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С мая до конца ноября бумага торговалась в диапазоне 11 – 14 р. Плавное давление продавцов в сентябре - октябре постепенно нарастало. В конце ноября быки еще сделали отскок от нижней границы боковика, но мощные продажи в начале декабря пробили уровень. Бывшая нижняя граница боковика отработала сопротивлением на классическом тесте пробоя снизу. Медведи хорошо контролируют ситуацию. Еще один удар продавцов до 8,5 р. Робкие покупки перешли в два сильных импульса с разрывами. За два дня быки перечеркнули трехмесячные старания медведей. В бумаге у быков есть сильные спекулятивные намерения.

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С начала текущего года бумага торгуется в боковом диапазоне второй половины прошлого года. Сейчас цена находится в середине этого диапазона. В этом случае лучше воздержаться от открытия позиций.

Торговая идея: "Распадская" RASP

Четыре месяца, с сентября до конца декабря, бумага торговалась в боковике с сопротивлением на 90 р. Эта зона сопротивления хорошо показала себя еще в начале прошлого года. С начала текущего года идет мощный прорыв сопротивления, и бумага уходит в отрыв. Круглый уровень 100 р. с первого раза пройти не удалось. Здесь на часовом графике появился первый шип. Второй шип появился с открытия торгов в среду, после чего бумага снизилась и обозначила локальную поддержку на 97 р. Отскок, начатый в четверг, продолжили в пятницу, но и в этот раз быки не смогли взять сопротивление – появился третий шип. Все эти шипы в районе 100 р. – не в пользу быков, но это не исключает возобновления попыток пробоя сопротивления. Однако если бумага пробьет локальную поддержку в районе 97 р., то цена может скорректироваться в район 90 р. (бывшее сопротивление). Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 96,4 р.,

2. Тейк-профит: зона 90 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 100,1 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 99,5 р.

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