Рынок РФ: рост на открытии и боковик под конец дня

Вновь основным фактором к покупкам в наших активах станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост буровой активности в США, смогла вплотную подойти к 70 долларам, установив тем самым новые максимумы более чем за 3,5 года. Отметим, что по данным сервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в Штатах выросло на 10 штук.

Ситуация на внешних фондовых площадках также поддержит российских «быков». Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,9% и 0,7% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,4%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 подтягивается на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет в пределах 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем продолжения восходящей динамики на нашем рынке, что позволит индексу ММВБ уже в первые минуты подняться выше 2275 пунктов, тем самым сделав еще один шаг к историческим максимумам, установленным чуть ниже 2300 пунктов. При этом в ходе торгов нефть марки Brent может попытаться закрепится выше 70 долларов за баррель, что будет способствовать сохранению позитивных настроений в наших акция.

С открытия Европы вряд ли стоит ожидать существенных изменений в динамике нашего рынка – отсутствие поводов для направленного движения приведет к консолидации основных европейских площадок чуть выше уровней пятничного закрытия. При этом в середине торгов ситуацию может изменить публикация статистики по торговому балансу еврозоны.

Во второй половине дня мы ожидаем перехода нашего рынка в боковое движение. Главным фактором, который будет способствовать снижению активности игроков и волатильности, станет отсутствие торгов в США, где сегодня площадки закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Рост цен на нефть и поддержка со стороны приближающегося налогового периода поддержат российскую валюту, в результате чего доллар уже в начале дня может отступить ниже 56,5 рубля, сделав тем самым еще один шаг к минимумам прошлого года, установленным чуть ниже 56 рублей. В дальнейшем давление на американскую валюту будет преобладать за счет закрепления нефти марки Brent выше 70 долларов.

Отметим, что с технической точки зрения уровень 56 рублей выступает для пары USD/RUB ближайшей поддержкой, пробой которой может открыть «медведям» дорогу к 54 рублям.