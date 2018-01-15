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Мнения аналитиков

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Индекс Мосбиржи вполне способен выйти на исторические максимумы


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рост сырьевых контрактов поддерживал оптимизм на российском рынке.

Кроме того, министр финансов США озвучил некоторое содержание будущих новых ограничений для РФ, которые предусматривают меры лишь против отдельных личностей. Особую обеспокоенность на рынке вызывали ожидания того, что эти ограничения могут коснуться инвестиций в ОФЗ. Однако пока администрация Белого дома не говорит об этом. Соответственно, рынок продолжает капитализироваться на высоких ценах на нефть, металлы и общем позитиве на развивающихся рынках. Фактически индекс РТС оказался одним из лучших с начала года.

У рубля динамика не столь позитивная, поскольку укрепление россиянина сдерживается очередным увеличением объёма валютных покупок Минфина.

На предстоящей неделе прежние тенденции могут продолжиться. Индекс МосБиржи вполне способен выйти на исторические максимумы.

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