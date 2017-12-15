Рынок акций РФ начнет неделю ростом, рубль укрепится к доллару

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2270, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2250 и 2240, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2280 и 2290, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После позитивного открытия индекс Мосбиржи может продолжить восходящее движение в район 2280. Этому способствует благоприятный внешний фон и близость фьючерсов на нефть сорта Brent к долгосрочному максимуму в районе 70 долларов за баррель", - добавил он.

На российском валютном рынке в начале торгов возможен рост рубля к доллару и тестирование курсом отметки 56,5 по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара на мировом рынке, отметил Антон Старцев из компании "Олма".

Евро закрепится на уровне 69 рублей, считают эксперты.

Курс пары доллар/рубль продолжит находиться в диапазоне 56,2-56,7, евро может подорожать по отношению к рублю до значений 69,2-69,5 рубля, не исключает Роман Ткачук из компании "Альпари".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,7-0,9%, в очередной раз обновив рекордно высокие уровни на фоне публикации отчетов крупнейших американских банков.

Так, JP Morgan Chase за 2017 год незначительно уменьшил свою прибыль, отметив, что принятие налоговой реформы в США будет позитивным для банка. Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила 6,31 доллара против 6,19 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта за год выросла на 4% - до 99,624 миллиарда долларов.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1%, японский Nikkei 225 рос на 0,3%, шанхайский SSE Composite снижался на 0,1%. Фьючерсы на фондовые индексы США росли на 0,2-0,4%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,9 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2218 доллара против 1,2200 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию пятницы вырос седьмой торговый день в этом году по основным индексам, несмотря на сползание рынка нефти в район 69 долларов за баррель. Акции "Лукойла" LKOH(+6%) вышли в лидеры роста на корпоративных новостях.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,71%, до 2262,38 пункта, индекс РТС - на 0,99%, до 1261,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 22 копейки, до 56,65 рубля, евро - на 1,12 рубля, до 68,98 рубля.