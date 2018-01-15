На текущей неделе ожидается умеренное снижение цен на нефть

Главным фактором роста для нефтяных котировок стало продолжающееся сокращение запасов нефти в США на фоне позитивного настроя рынка. Опыт показывает, что когда рынок нефти уверенно идет вверх (а сейчас восходящий тренд еще и поддерживается фундаментальными факторами), его довольно сложно развернуть. Тем не менее мы полагаем, что на текущей неделе выйдет достаточно новых данных, которые могут вернуть нефтяные котировки в "красную зону", и в итоге цена Брент опустится чуть ниже $68/барр.

В понедельник в США отмечают национальный праздник, поэтому объем торгов будет ограниченным. Во вторник настрой рынка во второй половине дня определит отчет Управления энергетической информации США (EIA) по эффективности бурения, который позволит оценить перспективы сланцевой нефтедобычи в январе. В среду в США выйдут еженедельные данные по запасам углеводородов в хранилищах. На прошлой неделе инвесторы довольно оптимистично отреагировали на сокращение запасов нефти, а также на существенное снижение оценки добычи нефти в США по сравнению с предыдущей неделей (по данным EIA, на 0,29 млн. барр./сут до 9,49 млн. барр./сут). Тем не менее до публикации этой статистики EIA на прошлой неделе сообщило, что в январе средняя нефтедобыча в США должна составить 9,94 млн. барр./сут. По нашему мнению, резкий недельный спад нефтедобычи, скорее всего, был временным явлением, вызванным крайне холодной погодой, которая установилась в ряде северных штатов США.

По нашим прогнозам, отчет EIA по эффективности бурения, который выйдет во вторник, просигнализирует о том, что добыча трудноизвлекаемой нефти в США в феврале продолжит расти, а оценка добычи в еженедельном отчете EIA в среду будет снова пересмотрена в сторону повышения (ближе к 9,8 млн. барр./сут). Оба этих фактора негативно отразятся на нефтяных котировках.

На фоне восстановления темпов нефтедобычи и снижения спроса на нефть со стороны НПЗ, статистика EIA по запасам нефти, скорее всего, покажет, что их сокращение замедляется. Перерабатываемые запасы нефти, вероятно, продолжат переходить в категорию "запасы нефтепродуктов", т. к. спрос со стороны конечных потребителей остается ограниченным из-за сезонных факторов.

В четверг свой ежемесячный отчет представит ОПЕК, а в пятницу - Международное энергетическое агентство (МЭА). Оба отчета, вероятно, покажут, что в декабре страны ОПЕК стали хуже выполнять свои обязательства в рамках соглашения о снижении добычи, поскольку завершается период ремонтно-профилактических работ на месторождениях в Анголе и Алжире.

Мы не ждем, что ОПЕК пересмотрит в сторону повышения свой прогноз роста глобального спроса на нефть на 2018 год (1,51 млн. барр./сут) или снизит оценку темпов роста нефтедобычи в США (1,05 млн. барр./сут), так что эта публикация не обеспечит потенциала роста нефтяным котировкам.

В то же время МЭА, вероятно, повысит свой прогноз роста глобального спроса на 2018 год (сейчас агентство ожидает его увеличения на 1,29 млн. барр./сут). Предварительные данные МЭА, как мы полагаем, продемонстрируют, что в декабре запасы углеводородов в странах ОЭСР превышали средний уровень за пять лет менее значительно, чем в ноябре, когда эта разница немного выросла. На наш взгляд, отчет МЭА должен оказать поддержку ценам на нефть, ограничив их недельное снижение.

Данные по числу буровых установок, которые выйдут в США в пятницу, скорее всего, не окажут заметного влияния на котировки. Резкий рост добычи теперь возможен без существенного увеличения числа буровых, поскольку имеется большое количество пробуренных, но не завершенных скважин (многие буровые компании ждут более благоприятных экономических условий или устранения логистических ограничений).