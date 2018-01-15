Повышению темпов роста способствовали стабилизация макроэкономической ситуации, снижение процентных ставок и по-прежнему высокий спрос на жилье. За январь–ноябрь российские банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму свыше 1,7 трлн руб., что сопоставимо с результатом всего 2014 г. В ноябре объем выданных ипотечных кредитов достиг 233 млрд руб., тем самым побив прежний рекорд, державшийся с декабря 2014 г. (227 млрд руб.).

По данным АИЖК, в ноябре средняя процентная ставка по кредитам на новостройки составила 9,66% (−1,7 пп к ноябрю 2016 г.), а по кредитам на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,86% (−2,8 пп). Мы полагаем, что снижение ставок кредитования будет способствовать активизации процесса рефинансирования ипотечных кредитов со стороны АИЖК и других банков. По оценкам АИЖК, в 2018 г. доля рефинансирования в общем объеме новых кредитов может увеличиться до 20% против 5–7% по итогам 10м17.

Представленные цифры подтверждают наше мнение о том, что в дальнейшем именно ипотечное кредитование, выигрывающее от продолжающегося снижения процентных ставок, будет играть роль основного фактора роста розничного кредитного портфеля российских банков. В связи с этим мы ожидаем снижения чистой процентной маржи банков, однако это, на наш взгляд, уже в значительной мере учтено инвестиционным сообществом (например, Сбербанк ожидает снижения ЧПМ в 2018 г. примерно на 50 бп).

По нашим прогнозам, к концу года процентные ставки по ипотеке опустятся до 8%, а объем новых кредитов вырастет на 32% г/г, что в свою очередь должно поддержать направление ипотечного брокериджа Тинькофф-Банка.