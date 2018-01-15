Биткоин: до тех пор, пока цена торгуется ниже $14339, покупатели будут осторожничать

На бирже Bitfineх за этот период цена снизилась на 2,01% до $14425. Теперь посмотрим, как вели себя крупные и мелкие спекулянты во время ослабления биткоина.

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL): за отчетный период Long-позиции увеличились на 408, до 1764 (+27,08%) контрактов, short-позиции – на 627, до 3671 (+20,59%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция увеличилась на 12,97%, до 1907 контрактов против 1688 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у спекулянтов за минувшую неделю снизились покрытые позиции на 62, до 309 (-16,71%) контрактов. При разнонаправленных колебаниях ликвидировали часть шортов и лонгов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): неподотчётные трейдеры увеличили Long-позиции на 213, до 2551 (+9,11%) контрактов. Short-позиции уменьшились на 6, до 644 (-0,92%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция сократилась на 6,27%, до 1907 контрактов против 1688 контрактов неделей ранее.

Объем одного контракта на CBOE равен одному биткоину, на CME — пяти биткоинам.

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Также CFTC представила отчет Financial Traders Report, в котором крупные спекулянты делятся на фонды с заемным капиталом (Leveraged Funds) и другие категории (Other Reportables).

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Как видим из этого отчета, во флэте у крупных спекулянтов нет единого мнения в отношении будущего биткоина. Они увеличивали как короткие, так и длинные позиции.

На прошлой отчетной неделе трейдеры из категории «Фонды с заемным капиталом» закрыли много коротких позиций. Они оказались правы, так как 6 января курс биткоина повышался до $17252. Трейдеры из «Other Reportables» агрессивно наращивали короткие позиции. Курс биткоина снизился к 9 января, только им пришлось сидеть в просадке.

Вывод из этих данных можно сделать следующий: открытый интерес (OI) вырос на 13%, до 4624 контрактов. По итогам отчетной недели с 3 по 9 января крупные спекулянты не смогли определиться с направлением курса биткоина: 22 трейдера решили, что он будет дорожать, 18 – что он будет дешеветь.

Мелкие спекулянты наращивали длинные позиции. Судя по тому, до какого уровня снижался курс в выходные, можно предположить, что они закрылись по стопам или сидят в просадке. Я уже писал, что эта группа часто ошибается с основным движением цены, поэтому можно их действия воспринимать зеркально.

В воскресенье, 14 января, курс пары BTC/USD снижался до $12874. На момент написания обзора на бирже Bitfinex биткоин стоит $13711. Покупателям удалось защитить нижнюю линию канала C-C.

На этой неделе часовые и четырехчасовые циклы находятся на стороне покупателей. Для продавцов это негативный фактор, так как они скрытно влияют на динамику курса. Против них им будет сложно загнать цену под отметку $13000. Чтобы вынести большую часть краткосрочных покупателей, цена должна упасть ниже $12300.

До тех пор, пока цена торгуется ниже $14339, покупатели тоже будут осторожничать. Если продавцы нащупают слабое место, то опустив курс ниже $12850, они получат преимущество.