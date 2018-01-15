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Рубль сохраняет привлекательность за счет "избиения" доллара


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
Восхождение российской валюты продолжается. Факторы поддержки все те же – слабый доллар и растущая нефть.

Котировки черного золота пользуются спросом на спадах и торгуются неподалеку от 3-летних максимумов. Американская валюта тем временем остается под сильным давлением, несмотря на отсутствие значимых внутренних поводов для распродаж.

Нефтяное ралли повышает привлекательность сырьевых валют, включая рубль, который до конца месяца будет получать дополнительную поддержку со стороны стартующего сегодня налогового периода, который нивелирует эффект от рекордных интервенций Минфина.

Доллар страдает от смены курса монетарной политики мировых Центробанков, которые сигнализируют о переходе к ужесточению, тогда как от ФРС в ближайшие месяцы не ожидается повышения ставки. В этом месяце состоится последнее заседание Федрезерва под предводительством Йеллен, которая передает бразды правления Дж. Пауэллу. Неопределенность вносит и отсутствие ощутимого импульса со стороны инфляции. Это заставляет игроков открывать короткие позиции по доллару, поддерживая интерес к российской валюте в том числе.

Но не забываем о факторе риска для рубля – новый пакет американских санкций, рекомендации по которому могут быть озвучены в конце января-начале февраля. Впрочем, если новые ограничения не будут затрагивать долговой рынок РФ, отечественные активы, включая рубль, могут укрепиться на «вздохе облегчения». В противном случае рубль ждет весьма масштабная коррекция.

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