Есть "медвежьи" сигналы на рынке РФ

Сейчас все смотрят на нефтяные цены – будет ли коррекция к росту от отметки $70 за баррель? Вчера они были несколько выше этой отметки на фоне снижения объема предложения на мировом рынке ввиду действия соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК и Россией. Всё отчётливее появляются признаки сжатия нефтяного рынка после трехлетнего обвала цен, и на этом фоне растет оптимизм трейдеров и аналитиков. «Это было неожиданно для многих. Я думаю, что текущие уровни цен устойчивы, – сказал аналитик из PriceFuturesGroup Фил Флинн. – Наблюдается сильный спрос и падение объема предложения на рынке».

BankofAmericaMerrillLynch в понедельник повысил свой прогноз по цене Brent на 2018 год до $64 за баррель с прежних $56. Также этот банк дал прогноз, что в этом году будет дефицит нефтедобычи в размере 430 тысяч б/д по сравнению со спросом. «Нефтедобытчики в ОПЕК и вне картеля сохраняют приверженность выполнению условий соглашения о сокращении добычи. В это же время, мировой спрос на нефть продолжает увеличиваться, – сказал президент LipowOilAssociates Эндрю Липоу. – Далее в 2018 году на повестке дня для рынка будут оставаться геополитические события и вызванные ими перебои с поставками, в частности, из Ливии, Нигерии и Венесуэлы».

Тем не менее, некоторые аналитики предупреждают, что рост нефтяных цен, составивший с начала года 13%, может остановиться из-за ремонтных работ на НПЗ в различных странах мира и роста нефтедобычи в Северной Америке. В США, по данным BakerHughes, недельный рост числа нефтебуровых установок за последнюю неделю оказался самым сильным после июня 2017 года. В Канаде число нефтебуровых за неделю почти удвоилось и дошло до самой большой величины за 10 месяцев. По прогнозам консалтингового агентства JBCEnergy, нефтедобыча в США в первом квартале 2018 года вырастет на 600 тысяч б/д по сравнению с прошлым годом.

Норвежская аналитическая компания RystadEnergy дает смелый прогноз, что в течение этого года США обойдут Россию и Саудовскую Аравию и станут самым большим нефтедобытчиком в мире.«Существенное увеличение объемов нефтедобычи в США может помешать росту нефтяных цен и вызвать их падение», – сказал аналитик-стратег по энергетическим рынкам в RBCCapitalMarkets Майкл Тран.

Но профессиональные трейдеры не боятся угрозы сланцевой добычи и считают, что нефтяные цены вырастут ещё сильнее. По данным CFTC, число бычьих позиций по нефти на прошлой неделе дошло до рекордного максимума. Тем временем, по данным аналитической компании JBCEnergy, число ставок против нефти упало до минимума за период с июня 2014 года.

«Никто не хочет упускать возможность заработать на этом росте цен», – сказал директор аналитической компании по сырьевым рынкам ClipperData Мэтт Смит. Такой высокий уровень бычьих позиций является явным тревожным сигналом. Быки надеются, что американские сланцевые компании, наученные горьким опытом, на этот раз будут вести себя более осторожно. Кроме того, ввиду сильного снижения объема запасов нефти, потребуется гораздо более масштабное увеличение объемов добычи сланцевой нефти, чтобы повлиять на рынки, чем перед прошлым обвалом цен. Но эти надежды могут не оправдаться.

Аналитик из RBC Майкл Тран прогнозирует «очень сильную реакцию со стороны американских нефтедобытчиков» на рост цен, так как эти компании стали очень крепкими. Каждый раз, когда сланцевая индустрия США принимает удар, «она возвращается более быстрой и эффективной, чем когда бы то ни было», - говорит Тран.

Фондовые индексы Европы завершили день снижением. Французский индекс CAC-40 снизился на 0,13%. Вчера курс евро вырос, и это негативно для европейской экономики. Что ждет российский индекс ММВБ? Думаю, что в ближайшие две недели он снизится до отметки 2200, а далее возможны варианты… Есть определенные «медвежьи» сигналы. К примеру, на недельном графике индикатор RSI не подтвердил последнюю волну роста котировок акций ГМК «Норильский Никель». Вероятно, мы увидим ложное пробитие ноябрьского максимума с последующим резким снижением котировок.