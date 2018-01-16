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Евро обновляет максимумы и продолжает рост


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Курс пары евро/доллар обновил накануне пик трех лет на отметке 1,2297 и остановился.

Фактически это означает, что долгосрочный боковой коридор в основной валютной паре сломлен, и «быки» доминируют по праву. Однако рост с редкими паузами на технические откаты идет с ноября - из двенадцати недель только три закончились снижением для пары евро/доллар. При таком раскладе очередной целью покупателей может стать отметка 1,2340. Выше, впрочем, почти ничего не видно. 

Восходящий канал в EUR/USD поддерживается буквальным образом со всех сторон - и технически, и фундаментально. Технические ориентиры понятны: после атаки на 1,2340 крайне велика вероятность коррекционного снижения, нижней границей которого сейчас представляется рубеж 1,1800. 

С фундаментальной точки зрения, в паре евро/доллар ситуация также благополучна. С одной стороны, покупатели довольны германскими новостями о готовности формирования правящей коалиции. Это хороший сигнал, особенно после четырех месяцев мучительных переговоров и падения уровня доверия к власти. Если и выборы в Италии пройдут спокойно, можно будет говорить, что в европейской верхушке власти очагов для опасений больше нет. С другой стороны, монетарная политика: от ЕЦБ теперь ждут более уверенных намерений и шагов в плане сворачивания QE, может быть, одним махом после сентября. Это позволяет сделать уверенная ситуация в экономике, что подтверждается статистикой. 

Таким образом, основная валютная пара пока направлена вверх. Укрепление евровалюты создает благоприятные условия и для других европейских валют. Еще 1-2% вверх евро может легко преодолеть, не увеличивая при этом рисков снижения.

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