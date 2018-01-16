Теханализ по-прежнему позволяет диагностировать восходящий тренд по индексу РТС

Между тем «тестирование» психологически важной отметки $70 за баррель по фьючерсам на нефть Brent и продолжение ослабления доллара США стали факторами сохранения спроса на российские бумаги. В итоге Новатэк (NVTK) подорожал на 1.6%, Мечел (MTLR) – на 1.5%, ММК (MAGN) – на 0.9%. Тем временем акции Магнита (MGNT) подешевели на 1.8% - поводом к продажам могло стать сообщение Metro AG о снижении выручки в РФ по сопоставимым магазинам на 9% год-к-году по итогам четвертого квартала прошедшего года, что может подразумевать слабый предновогодний сезон для сектора розничной торговли в целом.

Во втором эшелоне продолжается повышение. по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 10.1%, банка Возрождение (VZRZ) – на 8.2%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 6.5%.

В США торги в понедельник не проводились по случаю Дня М. Л. Кинга мл., сегодня фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским индексам наблюдается повышение.

Внешний фон остается сравнительно благоприятным для российского рынка, но развитие ситуации в течение дня во многом зависит от успешности закрепления цены нефти выше $70 за баррель по фьючерсам на Brent.

Данные технического анализа по-прежнему позволяют диагностировать восходящий тренд по индексу РТС, но отдельные индикаторы указывают на локальную «перекупленность».

На валютном рынке курс доллара остается под давлением, но влияние внешнего фона отчасти компенсируется покупками валюты Минфином РФ (как сообщалось ранее, Минфин планирует покупать валюту на сумму более 15 млрд. руб. в день в период с 15 января по 6 февраля), поэтому мы не ожидаем, что пара доллар-рубль окажется сильно ниже уровня 56.5 в краткосрочной перспективе.