Курс рубля достиг важной зоны сопротивления

Высокая волатильность на Московской бирже наблюдалась с открытия торгов.

На открытии курс доллара снизился до 56,20 руб., курс евро – до 68,40 руб. Укреплению рубля способствовали дешевеющий доллар и дорожающая нефть. После первого часа торгов курсы иностранных валют развернулись в противоположную сторону. Единая валюта очень быстро восстановила потери и ушла в плюс из-за роста пары евро/доллар на валютном рынке. Цена евро выросла с 68,40 руб. до 69,48 руб.

Торги в Лондоне открылись снижением по курсу доллара. Курс пары евро/доллар вырос до 1,2297, достигнув уровней 2014 года. «Евробыки» использовали драйверы прошлой недели: протоколы заседания ЕЦБ и сделку Ангелы Меркель по созданию коалиционного правительства в Германии.

Позднее к стану «евробыков» присоединился член управляющего совета ЕЦБ Ардо Ханссон (Ardo Hansson). Он заявил, что программа покупки облигаций может быть завершена в один этап без каких-либо проблем, а укрепление евро пока не является угрозой для инфляции. Это не все. Он считает, что регулятору нужно сначала повысить ставки несколько раз, а потом сворачивать программу покупки облигаций.

Во вторник, 16 января, баррель нефти смеси Brent стоит $69,97 (-0,33%). На торгах в Азии по доллару с основными валютами наблюдается смешанная динамика. Из-за нефти пары доллар/рубль и евро/рубль могут открыться ростом, а потом пара евро/рубль снизится на фоне коррекционного движения евро на форекс.

Для пары доллар/рубль уровень 56,56 руб. является сопротивлением. Пока цена торгуется ниже него и ежедневно растет индекс RGBI, продавцы будут стремиться достигнуть ключевой зоны поддержки в границах 55,90-56,00 руб. за «американца». C большой долей вероятности около неё многие спекулянты начнут фиксировать прибыль от длинных позиций по рублю.