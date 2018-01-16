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Коррекция цен на нефть может вызвать снижение котировок бумаг на старте торгов


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
По итогам торгов 15 января индекс МосБиржи снизился на 0,04% - до 2261,53 п., а РТС повысился на 0,26% - до 1264,30 п. Большую часть дня рынок провёл в плюсе, но к закрытию крепкий рубль подавил легкий покупательский оптимизм в рублёвых бумагах.

Сбербанк (+0,46%) отчитался о росте прибыли по РСБУ в 2017 году на 30,4% до 674 млрд рублей. Однако рынок уже заложил в стоимость бумаг изрядные ожидания, построенные на обещаниях руководства довести прибыль до 1 трлн рублей к 2020 году. Соответственно, реакция рынка была слабой. Тем не менее финансовый сектор был одним из лучших на торгах в понедельник: Банк «Санкт Петербург» (+2,83%), Московская биржа (+0,31%). Бумаги ВТБ провели большую часть дня в плюсе, но не смогли его удержать, упав на 0,29%. Неплохо провели день компании, добывающие цветные и драгоценные металлы, на фоне роста котировок соответствующей продукции из-за слабого доллара: ГМК «Норникель» (+1,29%), «Полюс» (+1,25%), Polymetal (+0,94%). Бумагам «Полюс» даже не помешала новость о расторжении соглашения по продаже 10% акций китайской Fosun. Президент «Ростелекома» (+0,36%) М. Осеевский заявил на встрече с президентом РФ о том, что по итогам года ожидается выручка на уровне 300 млрд рублей, а также прибыль порядка 13-14 млрд рублей.

Нефть к вечеру переступила уровень в $70 за баррель Brent, но этого оказалось недостаточно, чтобы поддержать нефтегазовый сектор: «Газпром» (-0,69%), «ЛУКОЙЛ» (-0,81%), «Роснефть» (-1,36%). Исключением являются бумаги «НОВАТЭК» (+1,65%). «Роснефть» отозвала свою жалобу в ФАС о несправедливом аукционе по продаже газовых активов «Алроса» (+0,07%). К тому же интерес к бумагам компании поддерживается растущими в Азиатско-Тихоокеанском регионе ценами на СПГ. Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились: «Акрон» (+2,75%), «Мечел» (+1,51%), ап «Ростелеком» (+1,34%), а также ТГК-1 (-1,96%), «Магнит» (-1,8%), «Башнефть» (-1,05%).

Российский рынок укреплялся против доллара, следуя общемировым тенденциям. Так, к примеру, CAD укреплялся на 0,35%, а AUD и NZD отыгрывали у американской валюты по 0,8%. Стоит также обратить внимание на свежий ежемесячный экономический обзор от Минэкономразвития, в котором прогнозируется, что инфляция в январе составит 2,3%-2,5%. Более того, в течение 2018 года она не будет превышать 4%, а рост ВВП ускорится до 2%. В таких условиях ЦБ РФ может пойти на дальнейшее снижение ставки. Если же ещё новые американские ограничения против РФ не будут касаться рынка ОФЗ, то российская валюта вполне способна укрепиться еще на несколько процентов.

Brent накануне коснулась отметки $70,37 за баррель. Особых новостей на рынке не было, но не будет лишним вспомнить аналитику Bank of America Merrill Lynch. Эксперты финансовой организации ожидают, что в текущем году на рынке нефти дефицит поставок составит 430 тыс. бар. в сутки, что обеспечит поддержку высоким ценам на нефть. В самом BofA ожидают среднюю цену Brent на уровне $64 за баррель по сравнению с $56 в предыдущем прогнозе. Однако на торгах во вторник Brent немного дешевела, реагируя на небольшую техническую коррекцию в долларе США. К 9:00 (мск) Brent – $70 (-0,37%), WTI – $64,43 (+0,31%), золото – $1341,2 (+0,47%), медь – $7160,64 (+0,92%), никель – $12625 (-1,83%), палладий – $1120,2 (+1,34%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 90,26 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,226 (+0,0%), GBP/USD – $1,379 (+0,01%), USD/JPY – 110,87 (+0,31%).

Российский рынок может начать день с небольшого снижения на фоне лёгкой коррекции в нефти. Кроме того, бумаги металлургов также могут оказаться под давлением, реагируя на падение цен на сталь в Китае. В остальном, внешний фон остаётся ровным и пока не предоставляет поводов для резких движений на рынке.

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