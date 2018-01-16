Рынок акций РФ мало изменится, рубль укрепится к доллару

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2260-2265, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2250 и 2240, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2270 и 2280, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального открытия индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю вечернюю консолидацию. Этому способствует смешанный внешний фон и продолжающаяся борьба "нефтяных быков" за значимый уровень 70 долларов за баррель сорта Brent", - добавил он.

Основную поддержку рублю продолжает оказывать нефть, которая регулярно обновляет максимумы с конца 2014 года, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 55,8-56,9 рубля, для европейской валюты - 68,5-69,9 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые торги в США в понедельник не проводились из-за выходного дня в США – там отмечался День Мартина Лютера Кинга.

Азиатские биржи с утра преимущественно росли – на 0,1-1,4%, японский Nikkei 225 вырос на 1%, шанхайский SSE Composite - на 0,2%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,3-0,8%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,9 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2277 доллара против 1,2269 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию понедельника мало изменился по индексам на фоне выходного дня в США. Попытки выхода рынка нефти в район 70 долларов за баррель поддерживают стоимость российских активов.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,04% - до 2261,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,26%, до 1264,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 0,33 рубля - до 56,32 рубля, евро вырос на 0,22 рубля, до 69,2 рубля.